Додано: Вів 05 чер, 2018 20:07

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в понедельник относительно доллара 1,90 коп., на торгах вторника понизился на 2,33 коп., оказавшись на уровне 26,1562 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 05 июня с уровней предыдущего закрытия 26,14/26,16 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.00, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,15/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 10.45 в сопровождении преобладания спроса.

С 10.46 на рынке появились продавцы «американца», понизившие цену последнего до

26,145/26,165, а спустя 20 минут, на 11.07, до 26,14/26,16 UAH/USD, причем установившееся равновесие покупок и продаж, «заморозило» курс доллара на этой отметке до полудню.



К 12.04 ставшие более активными покупатели СКВ, возобновили рост последней начале до 26,15/26,16, а спустя 37 минут к 26,155/26,165 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.06 в сопровождении несколько просевших цен (26,15/26,16 UAH/USD), которые не изменялись до 14.40 Киева.



С указанного часа новая волна мелких покупок приподняла курс доллара на МЕЖБАНКЕ до 26,150/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,150/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА во вторник.



Большинство сделок на межбанке 05 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1562 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,81% с 28,0672 UAH/USD до 26,1562 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 05 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 05 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, можно считать рост курса «американца» на МЕЖБАНКЕ 05-го «игрой на опережение». Участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



Во-вторых, как известно, в дебюте месяца стартует сезон репатриации дивидендов нерезидентами, сопровождаясь ростом спроса и подорожанием доллара.



Во-вторых, в среду Минфин проведет погашение «коротких» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд., часть которой окажется на МЕЖБАНКЕ , увеличивая риски пролонгации подорожания СКВ.



В-третьих, ко вторнику гривневая ликвидность уже немного выросла, о чем дали понять «потяжелевшие» остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 48 538,9 млн. грн. к отметке 48 872,6 млн. грн., создавая «формальный» повод для подорожания «американца».



В-четвертых, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 05 июня повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже. 05-го на выросший объем предложения нашлись покупатели.



Во-вторых, как мы указывали выше, у игроков на повышение появилось гривневое «горючее», то есть, приобретать СКВ было за что. Хотя сезон репатриации дивидендов нерезидентов еще не наступил, в рядах покупателей СКВ во вторник наряду с резидентами, было замечены и «варяги».



В-третьих, по известным причинам тема «синдрома понедельника» (дебют новой недели редко радует ликвидностью торгов) была снята с повестки дня.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 05 июня продемонстрировал внутридневное повышение действующих цен в паре доллар-гривня.



Основная причина – сохранение «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала, на что отреагировали потенциальные клиенты «налички», своей выросшей активностью в покупках вынудив дилеров наличного рынка поднимать действующие цены.

Кроме того, ставший более агрессивным клиентский спрос заставлял «неформалов» «догонять рынок», стараясь обеспечить равновесие покупок и продаж.



В подавляющем большинстве городов последний проект был успешно реализован, сохранив сбалансированность спроса и предложения. Это, в свою очередь, способствовало повсеместному прогрессу на участке ликвидности. Заметим, что обороты торгов наличного валютного рынка во вторник выросли, несмотря на установившийся в течение дня там «бычий» тренд в паре доллар-гривня.



Исключение составил рынок Запорожья, где местные дилеры не смогли выровнять рынок в баланс из-за агрессивного спроса. Это сформировало итоговый дисбаланс и преобладание клиентских бидов, которое, однако, позволило ликвидности этого «перекошенного» рынка во вторник повторить «хорошие» показатели предыдущей сессии.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 1,0-3,0 коп., предложение либо не изменилось (Днепр), либо выросло на 1,0-2,9 коп.



По сравнению с закрытием понедельника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-5,0 коп. (лидировал в росте рынок столицы), позиция «предложение» прибавила 1,0-8,0 коп. (снова лидерство сохранил столичный рынок).



Таким образом, в течение вторника наличный рынок довольно сдержанно вырос в цене. Причина «сдержанности» очевидна: дилеры наличного рынка небезосновательно опасались чрезмерным ростом напугать потенциальных клиентов и «погубить» хрупкую ликвидность. Интересно отметить, что дилеры Днепра в течение вторника на фоне «бычьего» характера рынка даже сумели после обеда дисконтировать действующие цены, причем своевременность и предельная аккуратность этой операции принесла ощутимые бонусы в ликвидности.



Полагаю, результаты вторничной сессии «неформального» наличного рынка Днепра уместно считать индикатором общего состояния «налички» в украинских масштабах.



Поэтому на наличном «неформальном» рынке Днепра мы сейчас и сосредоточимся. А начнем с того, что укажем на заметное повышение клиентской торговой активности, порадовавшее местных дилеров-«неформалов» оптовыми партиями сбалансированных сделок.



Впрочем, по порядку.



Торги 05 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,03 UAH/USD, евро – 30,45/30,65 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился, однако для этого потребовалось немного приподнять действующие цены, в ответ на рост курса доллара на межбанке.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня едва заметно понизились, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее в комплекте с выросшей торговой активностью способствовало заметному росту итоговой ликвидности, заслужившей от дилеров мелкого опта и розницы Днепра по итогам вторника «пятерку», заметно улучшив показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 1,0 коп., офера не изменились. Как мы уже упоминали выше, после обеда в рамках оптимизации оборотов дилеры розницы даже немного дисконтировали действующие цены.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по копейке.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,98/26,03 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, но это равновесие нуждалось в ценовом регулировании посредством роста, сообразно настроениям клиентов и межбанка.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пары доллар-гривня немного выросли с уровней открытия: 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, евро – 30,45-50/30,63-65 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалась уже обратная ценовая поддержка в виде аккуратного снижения цен.



Дилеры опта по итогам вторника, благодаря оперативному и очень аккуратному ценовому регулированию в комплекте с итоговым равновесием спроса и предложения, констатировали заметный рост ликвидности торгов.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «пятерку», констатировала улучшение «хороших» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 05 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили 1,0 коп., офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 04 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по копейке.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 05 июня уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового наличного евро в Днепре не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника 05 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на выросшую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, стараясь при этом «не переборщить» с ростом цен и не обрезать ликвидность, а также ценовым регулированием выравнивать спрос и предложение. Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшую с киевского полудня довольно динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», сохранив в течение вторника обе позиции наличной пары евро-гривня. Причиной этой стабильности стало внутридневное подорожание наличного доллара. Кроме того, от коррекции цен наличной пары евро-гривня удержало очередное обострение дефицита «евронала» «в степях Украины».



Не исключено, наши дилеры предчувствовали случившийся после 18.00 Киева отскок евро на мировом рынке forex и не стали «трогать» его цены.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1687 к отметке $1,1668 констатировав внутридневное его снижение на скромные 19 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на эту коррекцию пары евро-доллар «в миру», причем наверняка был учтен случившийся около 11.00 Киева курсовой «залет» пары до $1,1713, где она, впрочем, не задержалась, уже около 17.00 оказавшись на цифре $1,1655.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 05 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1696 пара евро-доллар до 04.00 Киева не покидала эту цифру, понизившись с указанного часа до 1,1685 по состоянию на 07.58 Киева.



Как и ранее, с открытия европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая попытку ралли пары евро-доллар. Не исключено, эта волатильность стала причиной непродолжительности ралли пары, которая около 11.00 инициировала динамичное падение, оказавшись во внутридневной «яме» ($1,1655 по состоянию на 17.00 Киева), где «барахталась» в течение часа, сумев к 18.00 выбраться к уровню $1,1668.



В дальнейшем, уже на американских торгах рынка forex пара евро-доллар с 19.00 инициировала новое ралли, сумев до 20.30 Киева вырасти к $1,1730, не покидала диапазон $1,1724-1,1730 с 19.55 Киева...



Строго говоря, это не евро столь заметно вырос на американской сессии рынка forex, а доллар обвалился. Последнее подтверждается падение индекса доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) с уровня 94,32 к отметке 93,80 пункта.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс фунта стерлингов растет по отношению к доллару во вторник, инвесторы отыгрывают позитивную статистику сектора услуг Великобритании.



По состоянию на 14.00 Киева курс фунта стерлингов к доллару рос до $1,3361 с $1,3313 за фунт на предыдущем закрытии.



Курс евро к доллару при этом снижался до $1,1688 за евро с $1,1696 за евро на предыдущем закрытии.



Курс доллара к иене опускался до ¥109,78 за доллар со ¥109,81 на прошлых торгах.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,01%, до 94,03 пункта.



Ранее во вторник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) Великобритании увеличился в мае до 54 пунктов с 52,8 пункта в апреле. Аналитики ожидали меньшего роста показателя - до 52,9 пункта. Показатель стал максимальным за последние три месяца.



В то же время сдерживают рост курса фунта неопределенность в переговорах о выходе Британии из ЕС (Brexit), а также опасения трейдеров касательно перспектив повышения процентной ставки Банком Англии.



В понедельник официальный представитель правительства сообщил, что палата общин британского парламента рассмотрит дополненный палатой лордов законопроект о выходе Великобритании из ЕС 12 июня. Палата лордов рассматривала законопроект, уже утвержденный палатой общин, несколько недель. В ходе рассмотрения в документ были внесены поправки, смягчающие подход Британии к Brexit.

Результат волеизъявления лордов показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit и серьезные расхождения по этому вопросу в британских политических кругах. Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Опасения и неопределенность по поводу Brexit по-прежнему оказывают давление на ожидания повышения ставки, и эти проблемы могут разрешиться только к лету.



В отношении перспектив доллара США, будет уместным вернуться в пятницу, 01 июня. Как мы указывали ранее, удивило, что после выхода более хороших, чем ожидалось, данных по занятости, доллар не был способен продолжить укрепление.

Есть мнение, эта «сдержанность» в ценовом движении может быть сигналом о том, что доллар США близок к перекупленной территории.



Действительно, спекулятивно ориентированные инвесторы, кажется, создали наиболее большую длинную позицию по доллару США за несколько кварталов.

В «атмосфере», которая характеризуется неопределенностью, что касается политики США, риск снижения доллара из-за сокращения позиций остается высоким.



Меж тем, пара евро-доллар, судя по внутридневной динамике, до сих пор не определилась с тем, является ли отскок евро от отметки $1,1510 до $1,1720 лишь временной коррекцией нисходящего тренда от $1,25 до $1,15, либо тренд уже закончен и рост пары евро-доллар продолжится.



Напомним, что 01 июня перед выходом ключевой статистики месяца по приросту рабочих мест в США пара евро-доллар поднималась до $1,1716, но отметка $1,1720 устояла второй раз (в первый раз цена остановилась на этом уровне 31 мая).



Уже перед выходом данных евро-доллар пошел на снижение, статистика вышла лучше прогноза, вызвала дальнейший рост доллара со снятием стопов ниже минимумов четверга, минимум дня был показан на $1,1616. Закрытие недели произошло в районе $1,1655.



Однако утром в понедельник евро-доллар пошел в рост без видимого повода забирать уже стопы сверху. В этот раз отметка $1,1720 была пробита, пара достигала цифры $1,1744, однако роста далее не последовала и евро вернулся под отметку $1,17.



Вторник в целом повторил эту динамику, поднимая пару в течение дня то к $1,1713, то уже на американских торгах до $1,1730.



Все эти «телодвижения» пары евро-доллар лишены всякого смысла, кроме спекулятивного. Из рынка Forex подобными движениями («качелями»), похоже, истребили как «быков», так и «медведей» по этой паре, сделавших ставки до выхода ключевых пятничных данных.



Пытаясь заглянуть чуть подальше вперед, рискнем предположить, что отскок пары евро-доллар на излете мая от $1,15 обозначил интерес солидных игроков к упавшему в цене евро. Однако, как показали движения цены последних дней (01-05 июня), провоцировать дальнейший рост евро перманентным продолжением покупок у «бегемотов» намерения нет.

Повторное тестирование отметки $1,15 (или хотя бы снижение под $1,16) выглядит вполне вероятным на этом фоне, тем более что напряженность в отношении торговли по линии США-ЕС пока давит на аппетиты к риску.



С другой стороны, сильные пятничные данные из США подтверждают наши слова о том, что в экономике США ситуация оптимистичная, а значит и в Европе со временем темпы роста снова вернутся к высоким в силу взаимосвязанности экономик.

Это делает вероятность короткого возврата пары евро-доллар к отметке $1,185 или даже немного выше, вполне реальной. До полноценного укрепления доллара на очередном повышении ставки ФРС время еще есть, и пара евро-доллар вполне может «попытаться».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,45/30,65 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 05 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 05 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «пятерку», заметно повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по не изменившимся с закрытия понедельника спросу и предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 05 июня по спросу и по предложению не изменились.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на вторничной сессии приподнялся на 2,33 коп. стараниями экспортеров, «придерживавших» часть выручки, ставшей более широкой гривневой ликвидности и покупками игроков, ожидавшими пролонгации текущего роста «американца».



Держатели СКВ не торопились расставаться с «кровными долларами» небезосновательно надеясь на пролонгацию его «бычьего» тренда. Основанием для последнего стали ожидания погашения Минфином коротких гривневых ОВГЗ на общую сумму 2,3 млрд. грн., часть которой может оказаться на межбанке.



Кроме того, пассивные во вторник нерезиденты могут уже к среде стать более активными, инициировав скупку валюты для репатриации дивидендов. При этом нельзя не подчеркнуть, что ожидания «особенной агрессивности» «варягов» на ближайших сессиях межбанка могут не оправдаться. Дело в том, что некоторое подорожание доллара на мировом рынке forex дало старт оттоку системных инвесторов с emerging markets в планетарных масштабах и с украинских ОВГЗ в частности. Тем не менее, какая-то доля «варягов» в наших облигациях сохранилась, являя собой определенные риски для курса безналичной гривни на торгах межбанка.



Натурально, сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков» даст шанс и наличному доллару, хотя, признаться, «горючего» для его полноценного роста (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), как всегда не хватает.



US