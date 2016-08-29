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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5075507650775078

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:шанс

Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:18

  bugalter написав:
  Перес де Куэльяр написав:Хто з обмiнок чи валютчик? Який попит населенням на зараз по доляру? Ви ж гадаю чита€те нас тут.

*Відправлено з Чату

Коммерсанты покупают ,суммы приличные,может копили давно ,может случайное совпадение перед четвергом.К вечеру курс подрос на пару коп.

Думаю что совпадение или ящик насмотрелись и нервы сдали, 2-5коп.. это слабо очень , значит спрос не сильный , пока идет игнор на откуп основной массы ,кто в «теме», есть надежда , что ещё просядем ниже 26.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:57

  Zebra написав:
  Libo написав:шанс

Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.


Абсолютно згоден !

Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.
Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:00

  tea написав:НБУ не прийме такого рішення навіть теоретично.Навіть якщо припустити,що прийняв би,то курс 26.00 в 2 півріччі можна утримувати,продаючи валюту з ЗВР.Звичайно такого не буде.

Давайте спочатку . Збира Гройсман Кабмiн ,очильника НБУ та говорить : -«Приплыли ,надо немного гривну девальвировать» кругом одни дыры и минуса .Яша , что ты предложишь , до каких цифр ?» Яша говорить: - «Нуу давайте планово поэтапно без «шока» напечата€м немного гривны ,запустим девальвацию , сразу к этой цифре .26ХХ..» В цей час мiнiстр фiнансiв Данилюк дивиться на якiсь папери з розрахунками I говорить :» Да , я согласен , поправим ситуацию в этом и этом.» В кiнцI Гройсман:- : «Ми знайшли консенсус по цьому питанню , та прийняли полiтичне рiшення ,дякую всI до роботи».

*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:27

  Львівський БатяР написав:
  Zebra написав:
  Libo написав:шанс

Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.


Абсолютно згоден !

Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.
Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес.


Ерунда и х. на постном масле.
Я много езжу и вижу как поднялся уровень гостиничного хозяйства даже в задрипанных райцентрах.
Что касается условий, то часто уже нормальный, международный, провинциальный уровень, ни чуть не хуже провинции Европы.
В чем хромаем, так это в вышколе персонала. Дело поправимое. Поездим по европам, выучимся и у себя будем смирно перед клиентом стоять и на все зубы улыбаться.
А пока надо в них останавливаться, пока придут жирные времена и всеобщая движуха.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:31

  Zebra написав:Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.


Сам понял, что сказал?
Продолжая эту диалектику, можно договориться до того, что дать шанс нашей экономике - это перестать покупать украинское и вообще свалить отсюда нах.
Какие вы тугие, ребята. :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 23:51

Львівський БатяР
А еще ты, львовский, должен бы лучше остальных знать, что твой Львов вытянули из ж. такие как я, которые ездили к вам несмотря ни на что.
Город еще совсем недавно был обшарпанный и запущенный. Только пару кофеен и понты. Стыдно было иностранцев к вам возить.
И посмотри сейчас. Гордость и лицо страны. И все за счет туризма. За наш счет, кто к вам приезжал.
А Буковель, а Трускавец?
Тоже нам туда не ездить?
Не будем ездить, так вы опять вернетесь на полоныну баранов пасти.
Хана будет вашему туризму.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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