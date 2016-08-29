Додано: Вів 05 чер, 2018 23:51

А еще ты, львовский, должен бы лучше остальных знать, что твой Львов вытянули из ж. такие как я, которые ездили к вам несмотря ни на что.Город еще совсем недавно был обшарпанный и запущенный. Только пару кофеен и понты. Стыдно было иностранцев к вам возить.И посмотри сейчас. Гордость и лицо страны. И все за счет туризма. За наш счет, кто к вам приезжал.А Буковель, а Трускавец?Тоже нам туда не ездить?Не будем ездить, так вы опять вернетесь на полоныну баранов пасти.Хана будет вашему туризму.