Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:13
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:18
Думаю что совпадение или ящик насмотрелись и нервы сдали, 2-5коп.. это слабо очень , значит спрос не сильный , пока идет игнор на откуп основной массы ,кто в «теме», есть надежда , что ещё просядем ниже 26.
Додано: Вів 05 чер, 2018 22:57
Абсолютно згоден !
Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.
Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес.
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:00
Давайте спочатку . Збира Гройсман Кабмiн ,очильника НБУ та говорить : -«Приплыли ,надо немного гривну девальвировать» кругом одни дыры и минуса .Яша , что ты предложишь , до каких цифр ?» Яша говорить: - «Нуу давайте планово поэтапно без «шока» напечата€м немного гривны ,запустим девальвацию , сразу к этой цифре .26ХХ..» В цей час мiнiстр фiнансiв Данилюк дивиться на якiсь папери з розрахунками I говорить :» Да , я согласен , поправим ситуацию в этом и этом.» В кiнцI Гройсман:- : «Ми знайшли консенсус по цьому питанню , та прийняли полiтичне рiшення ,дякую всI до роботи».
*Відправлено з Чату
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Вів 05 чер, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:27
Ерунда и х. на постном масле.
Я много езжу и вижу как поднялся уровень гостиничного хозяйства даже в задрипанных райцентрах.
Что касается условий, то часто уже нормальный, международный, провинциальный уровень, ни чуть не хуже провинции Европы.
В чем хромаем, так это в вышколе персонала. Дело поправимое. Поездим по европам, выучимся и у себя будем смирно перед клиентом стоять и на все зубы улыбаться.
А пока надо в них останавливаться, пока придут жирные времена и всеобщая движуха.
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:31
Додано: Вів 05 чер, 2018 23:51
Львівський БатяР
А еще ты, львовский, должен бы лучше остальных знать, что твой Львов вытянули из ж. такие как я, которые ездили к вам несмотря ни на что.
Город еще совсем недавно был обшарпанный и запущенный. Только пару кофеен и понты. Стыдно было иностранцев к вам возить.
И посмотри сейчас. Гордость и лицо страны. И все за счет туризма. За наш счет, кто к вам приезжал.
А Буковель, а Трускавец?
Тоже нам туда не ездить?
Не будем ездить, так вы опять вернетесь на полоныну баранов пасти.
Хана будет вашему туризму.
|