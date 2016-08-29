Турция в этом году сильно подорожала. Из-за россиян. И потеряла популярность у нас. Рост показывают Египет, Испания, Тунис, Греция, Кипр.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:18
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:54
Там, где уже вложены деньги и весьма приличный сервис, цены уже не те..... Особенно с учётом подорожавшей гривни
Поделюсь своим добровольным "мазохизмом" на это лето
По одной серьёзной причине будем отдыхать в Украине на Азовском море, где последний раз были в 2013г. Так вот 2-комнатный люкс с с/у и кондёрами без питания 3000 грн./сутки !!! ОК, есть большой бассейн на территории, свой огороженный пляж, бесплатная стоянка для машины, но цена почти 100 евро в сутки !
В прошлом году отдыхали на Гран Канарии (городок Пуэрто Рико) по 59 евро/сутки на 4-х - тоже 2 комнаты, с/у, огромная веранда и полностью оборудованная кухонная зона. Пусть маленький бассейн на территории (мне от не нужен) и ходить к морю 15 минут, но как сравнить наше Азовское море с комарами и Канары с совсем другим воздухом и без насекомых ???
Если бы евро было по 36, как в январе, когда мы согласились на такой отдых, то разница может и не казалась бы такой очевидной
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:55
Кипр после безвиза стал дешевым до неприличия. Как только туда спал турпоток, тут же поумерили свои аппетиты авиаперевозчики.
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