Додано: Сер 06 чер, 2018 08:54

Львівський БатяР написав: Zebra написав: Libo написав: шанс шанс

Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться. Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.



Абсолютно згоден !



Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.

Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес. Абсолютно згоден !Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес.

Там, где уже вложены деньги и весьма приличный сервис, цены уже не те..... Особенно с учётом подорожавшей гривниПоделюсь своим добровольным "мазохизмом" на это летоПо одной серьёзной причине будем отдыхать в Украине на Азовском море, где последний раз были в 2013г. Так вот 2-комнатный люкс с с/у и кондёрами без питания 3000 грн./сутки !!! ОК, есть большой бассейн на территории, свой огороженный пляж, бесплатная стоянка для машины, но цена почти 100 евро в сутки !В прошлом году отдыхали на Гран Канарии (городок Пуэрто Рико) по 59 евро/сутки на 4-х - тоже 2 комнаты, с/у, огромная веранда и полностью оборудованная кухонная зона. Пусть маленький бассейн на территории (мне от не нужен) и ходить к морю 15 минут, но как сравнить наше Азовское море с комарами и Канары с совсем другим воздухом и без насекомых ???Если бы евро было по 36, как в январе, когда мы согласились на такой отдых, то разница может и не казалась бы такой очевидной