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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5076507750785079

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:18

  Libo написав:Вниманию отдыхающих!
На курортах Турции в этом году мы можем устроить наше укропское гуляй-купечество.
Дешевизна зашкаливающая.

Турция в этом году сильно подорожала. Из-за россиян. И потеряла популярность у нас. Рост показывают Египет, Испания, Тунис, Греция, Кипр.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:54

  Львівський БатяР написав:
  Zebra написав:
  Libo написав:шанс

Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.


Абсолютно згоден !

Поки піпл хаває гівн..й сервіс і готовий за нього платити пристойні гроші, доти нічого ніхто міняти не буде.
Як тільки господарі зрозуміють, що такий їх сервіс нікого не приваблює - ті хто може вкладуть гроші, а хто не може той продасть тим хто зможе вивести на відповідний рівень бізнес.


Там, где уже вложены деньги и весьма приличный сервис, цены уже не те..... Особенно с учётом подорожавшей гривни
Поделюсь своим добровольным "мазохизмом" на это лето :oops:
По одной серьёзной причине будем отдыхать в Украине на Азовском море, где последний раз были в 2013г. Так вот 2-комнатный люкс с с/у и кондёрами без питания 3000 грн./сутки !!! ОК, есть большой бассейн на территории, свой огороженный пляж, бесплатная стоянка для машины, но цена почти 100 евро в сутки !
В прошлом году отдыхали на Гран Канарии (городок Пуэрто Рико) по 59 евро/сутки на 4-х - тоже 2 комнаты, с/у, огромная веранда и полностью оборудованная кухонная зона. Пусть маленький бассейн на территории (мне от не нужен) и ходить к морю 15 минут, но как сравнить наше Азовское море с комарами и Канары с совсем другим воздухом и без насекомых ???
Если бы евро было по 36, как в январе, когда мы согласились на такой отдых, то разница может и не казалась бы такой очевидной :(
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:55

  Mazay256 написав:
  Libo написав:Вниманию отдыхающих!
На курортах Турции в этом году мы можем устроить наше укропское гуляй-купечество.
Дешевизна зашкаливающая.

Турция в этом году сильно подорожала. Из-за россиян. И потеряла популярность у нас. Рост показывают Египет, Испания, Тунис, Греция, Кипр.

Кипр после безвиза стал дешевым до неприличия. Как только туда спал турпоток, тут же поумерили свои аппетиты авиаперевозчики.
antey1969
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