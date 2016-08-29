Додано: Сер 06 чер, 2018 09:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность терминации стартовавшего третьего дня на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Меж тем, довольно рано, в 10.16 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,16/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает», - заметил наш консультант.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 05 июня по обеим позициям потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 05 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1715, повысившись до $1,1735 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1737 на открытии торгов в Европе.



Дата: 06 июня 2018 г. на 10.00



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,01/26,06 UAH/USD

€ – 30,50/30,70 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB



Дата: 06 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 19.45



Мелкий опт «неформал»



$ 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD

EUR 30,50/30,70-75 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 06 июня 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,00/26,07 UAH/USD

€ 30,55/30,70 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 06 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На старте торгов 06 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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