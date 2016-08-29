Турция в этом году сильно подорожала. Из-за россиян. И потеряла популярность у нас. Рост показывают Египет, Испания, Тунис, Греция, Кипр.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:18
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:54
Там, где уже вложены деньги и весьма приличный сервис, цены уже не те..... Особенно с учётом подорожавшей гривни
Поделюсь своим добровольным "мазохизмом" на это лето
По одной серьёзной причине будем отдыхать в Украине на Азовском море, где последний раз были в 2013г. Так вот 2-комнатный люкс с с/у и кондёрами без питания 3000 грн./сутки !!! ОК, есть большой бассейн на территории, свой огороженный пляж, бесплатная стоянка для машины, но цена почти 100 евро в сутки !
В прошлом году отдыхали на Гран Канарии (городок Пуэрто Рико) по 59 евро/сутки на 4-х - тоже 2 комнаты, с/у, огромная веранда и полностью оборудованная кухонная зона. Пусть маленький бассейн на территории (мне от не нужен) и ходить к морю 15 минут, но как сравнить наше Азовское море с комарами и Канары с совсем другим воздухом и без насекомых ???
Если бы евро было по 36, как в январе, когда мы согласились на такой отдых, то разница может и не казалась бы такой очевидной
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:55
Кипр после безвиза стал дешевым до неприличия. Как только туда спал турпоток, тут же поумерили свои аппетиты авиаперевозчики.
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:24
На Кипре про виза и так была бесплатна, Кипр подорожал из-за курса евро. В прошлом году я покупал путевку по курсу 28. А этот год евро меня не радует. В прошлом году за 2 в конце июня на 11 дней заплатили 33 тысячи. Сейчас уже в этом отеле 40 тысяч за 11 дней
Востаннє редагувалось ASF в Сер 06 чер, 2018 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:24
Re: Валютный рынок в контексте
Хмельницкий обменки вверх 25.97-26.15
Что на мб, вверх?
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:57
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность терминации стартовавшего третьего дня на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.
Меж тем, довольно рано, в 10.16 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,16/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает», - заметил наш консультант.
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 05 июня по обеим позициям потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 05 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1715, повысившись до $1,1735 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1737 на открытии торгов в Европе.
Дата: 06 июня 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,06 UAH/USD
€ – 30,50/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Дата: 06 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 19.45
Мелкий опт «неформал»
$ 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD
EUR 30,50/30,70-75 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 06 июня 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,00/26,07 UAH/USD
€ 30,55/30,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 06 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 06 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:00
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:05
Привет из Днепра-2
По состоянию на 10.36 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,18 UAH/USD. На моменте активно покупают СКВ «варяги».
К 11.02 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,165/26,175 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ. Появились продажи системных игроков.
US
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:06
Додано: Сер 06 чер, 2018 10:15
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