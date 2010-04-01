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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5077507850795080

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 781
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
108
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 781
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:18

  Libo написав:
  Zebra написав:Если хочешь дать шанс украинскому туризму - перестань им пользоваться.


Сам понял, что сказал?
Продолжая эту диалектику, можно договориться до того, что дать шанс нашей экономике - это перестать покупать украинское и вообще свалить отсюда нах.
Какие вы тугие, ребята. :shock:

Либо, злой ты стал.Шутки ценить перестал. В рифму.. :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:19

Привет из Днепра-3

Спустя 11 минут, на 11.13 Киева безналичный доллар на межбанке опустились к 26,16/26,17 UAH/USD. «Нерезиденты наелись», - констатировал наш консультант.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:41

Привет из Днепра-4

К 11.38 котировки безналичного «американца» сползли к 26,155/26,165 UAH/USD, без должного количества гривни расти нельзя.

Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:17

Менi зда€ться, що попит згаса€ на готiвцI . Хтось вiдкупляв вчора-сьогоднi зелений?

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:18

Привет из Днепра-5

Около 12.14 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящую динамику, опустились к цифре 26,145/26,155 UAH/USD на выросшей активности продавцов, страдающих из-за нехватки гривни.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.

Дата: 06 июня 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,10 UAH/USD
€ – 30,60/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:19

Вчера Минфин наконец-то решил поднять граничный уровень доходности по 6 месячным ОВГЗ до 17,5%

Ранее он был
17,25% ( 29 мая)
17,2% ( 15 мая)
17,1% ( 10 апреля )
17% ( 13 марта )

Получается при неизменной учетной ставке уровень доходности по ОВГЗ повышается.
Выводы делайте сами.

Учетная ставка с 2 марта 17% по сей день.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 06 чер, 2018 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:19

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:Юрко61 вчора розвернув ринок. :mrgreen:
Гадаю ,що ринок повноцінно розвернеться коли цифри будуть вище МБ на ЧР,а поки це профанація в +5коп.

Розворот минулого і позаминулого року виглядав приблизно однаково.Коли в 1 півріччі курс знижувався,то влітку готівкові курси були нижче міжбанку,як є і зараз.
При розвороті міжбанк певний час топчеться на місці і чекає,доки готівка підтягнеться до значень міжбанку.Потім разом йдуть вгору.
Як буде цього року - побачимо.
Поки що треба кликати Соміка,щоб зупинив зростання готівки. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:21

  zzzzzz написав:Вчера Минфин наконец-то решил поднять граничный уровень доходности по 6 месячным ОВГЗ до 17,5%
Ранее он был
17,25% ( 29 мая)
17,2% ( 15 мая)
17,1% ( 10 апреля )
17% ( 13 марта )
Получается при неизменной учетной ставке уровень доходности по ОВГЗ повышается.
Выводы делайте сами.

Висновок один - в другому півріччі будуть підвищувати облікову.
tea
 
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