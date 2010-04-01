Додано: Сер 06 чер, 2018 12:35

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру среды стал «легче», понизившись с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность терминации стартовавшего третьего дня на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Полагаю, к заметному сжатию гривневой ликвидности приложил руку регулятор, продав накануне свои депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн., из которых «короткие» (overnight) бумаги «потянули» на 9,984 млрд. грн., а двухнедельные – на 10,101 морд. грн.



Меж тем, довольно рано, в 10.16 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, повысились, оказавшись на отметке 26,16/26,18 UAH/USD. «Утро началось с роста, доллара на моменте не хватает», - заметил наш консультант.



По состоянию на 10.36 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,1 UAH/USD. На моменте активно покупают СКВ «варяги».



К 11.02 котировки доллара на межбанке консолидировались на уровне 26,165/26,175 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ. Появились продажи системных игроков.



Спустя 11 минут, на 11.13 Киева безналичный доллар на межбанке опустились к 26,16/26,17 UAH/USD. «Нерезиденты наелись», - констатировал наш консультант.



К 11.38 котировки безналичного «американца» сползли к 26,155/26,165 UAH/USD, без должного количества гривни расти нельзя.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.14 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящую динамику, опустились к цифре 26,145/26,155 UAH/USD на выросшей активности продавцов, страдающих из-за нехватки гривни.



Около 13.16 Киева на фоне не изменившихся цен (26,145/26,155 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 06 июня с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 05 июня по обеим позициям потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 05 июня по спросу и по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1715, повысившись до $1,1735 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до $1,1737 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 06 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,00/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.); евро – 30,50/30,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 июня спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 10,0 коп.); рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).



На старте торгов 06 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 06 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,01/26,06 UAH/USD, евро – 30,50/30,70 UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 25,98-00/26,04-05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 25,98-00/26,04-05 UAH/USD, евро (опт) 30,50/30,70-75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50/30,70-75 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,97/26,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,05 UAH/USD, розница – 25,95/26,08 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,418 RUB/USD.



Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам. Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.



На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.



Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы» : два шага вверх, один вниз».



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