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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5079508050815082

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 782
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:39

  Долярчик написав:
  ASF написав:На Кипре про виза и так была бесплатна, Кипр подорожал из-за курса евро. В прошлом году я покупал путевку по курсу 28. А этот год евро меня не радует. В прошлом году за 2 в конце июня на 11 дней заплатили 33 тысячи. Сейчас уже в этом отеле 40 за 11 дней

А як же наші лани широкополі, і Дніпро, і кручі.....?
...от Я поїду в Лазурне на 11днів з сім'єю.... планую вкластись у бюджет 500/550дол.(без урахування квитків на купе)
...і це буде цього разу для сім'ї Долярчика майже "рай")), бо минулого року вкались у 300дол. за 13днів!

п. с.
...а потім дивуються, як то Долярчик наскирдував на квартиру в новобуді!

Такі Долярчики це гордість Неньки України. :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:43

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Одалживаем у Нацбанка гривну по учетной ставке, берем у Минфина ОВГЗ на всю котлету, и на эти пол-процента живем)))


НБУ дает по ставке 19% под залог ОВГЗ, так что -1,5% ))

А кто говорил "под залог ОВГЗ"?
  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Все к этому шло.
Гройс - это паровой каток. Я бы сказал, аналог Путина, только по-украински


по культуре общения с Зубко
ближе к молодому овощу
https://www.youtube.com/watch?v=LUPrQPCoGq4
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

Судячи по заявкам на ЧР попит на доляр слабшає.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:58

  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Зі сторони розвиток подій виглядає так.
Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити.
http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13

  tea написав:
  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Зі сторони розвиток подій виглядає так.
Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити.
http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html

Можливо "ложку" забрали ,такий собі Онищенко-2 ,чесний .Хочеться запитати : А де ти раніше був ?А то виходить " Я ,не я і хата не моя" .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

Всі помітили 4x4 сьогодні завітав на гілку ,це добре .Ще б зорька інформувала по готівці ,та slot Харків другий день десь пропав.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12

Харьков чуть подрос.
Гагарин - 26,05/26,14, а вообще 26,02-05/26,08-10.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23

Харкiв Гагарiн 04/12

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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