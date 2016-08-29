ASF написав:На Кипре про виза и так была бесплатна, Кипр подорожал из-за курса евро. В прошлом году я покупал путевку по курсу 28. А этот год евро меня не радует. В прошлом году за 2 в конце июня на 11 дней заплатили 33 тысячи. Сейчас уже в этом отеле 40 за 11 дней
А як же наші лани широкополі, і Дніпро, і кручі.....? ...от Я поїду в Лазурне на 11днів з сім'єю.... планую вкластись у бюджет 500/550дол.(без урахування квитків на купе) ...і це буде цього разу для сім'ї Долярчика майже "рай")), бо минулого року вкались у 300дол. за 13днів!
п. с. ...а потім дивуються, як то Долярчик наскирдував на квартиру в новобуді!
zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка
Зі сторони розвиток подій виглядає так. Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити. http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html
zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка
Зі сторони розвиток подій виглядає так. Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити. http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html
Можливо "ложку" забрали ,такий собі Онищенко-2 ,чесний .Хочеться запитати : А де ти раніше був ?А то виходить " Я ,не я і хата не моя" .