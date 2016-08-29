RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5080508150825083>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 782
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:39

  Долярчик написав:
  ASF написав:На Кипре про виза и так была бесплатна, Кипр подорожал из-за курса евро. В прошлом году я покупал путевку по курсу 28. А этот год евро меня не радует. В прошлом году за 2 в конце июня на 11 дней заплатили 33 тысячи. Сейчас уже в этом отеле 40 за 11 дней

А як же наші лани широкополі, і Дніпро, і кручі.....?
...от Я поїду в Лазурне на 11днів з сім'єю.... планую вкластись у бюджет 500/550дол.(без урахування квитків на купе)
...і це буде цього разу для сім'ї Долярчика майже "рай")), бо минулого року вкались у 300дол. за 13днів!

п. с.
...а потім дивуються, як то Долярчик наскирдував на квартиру в новобуді!

Такі Долярчики це гордість Неньки України. :)
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24708
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:43

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:Одалживаем у Нацбанка гривну по учетной ставке, берем у Минфина ОВГЗ на всю котлету, и на эти пол-процента живем)))


НБУ дает по ставке 19% под залог ОВГЗ, так что -1,5% ))

А кто говорил "под залог ОВГЗ"?
  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Все к этому шло.
Гройс - это паровой каток. Я бы сказал, аналог Путина, только по-украински


по культуре общения с Зубко
ближе к молодому овощу
https://www.youtube.com/watch?v=LUPrQPCoGq4
prodigy
 
Повідомлень: 3633
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

Судячи по заявкам на ЧР попит на доляр слабшає, але цифри зсовують трохи вгору на пару копiйок.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 чер, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 06.01.17
Подякував: 472 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:58

  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Зі сторони розвиток подій виглядає так.
Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити.
http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html
tea
 
Повідомлень: 14257
З нами з: 15.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:13

  tea написав:
  zzzzzz написав:Гройсман подписал подання до ВР на увольнения министра финансов Данилюка

Зі сторони розвиток подій виглядає так.
Завтра голосування за АКС.Голосів у коаліції на момент не вистачає,тому ведеться робота з депутатами-мажоритарниками.Ті висунули зустрічні вимоги - субвенції на мажоритарний округ.Субвенції має надати міністр фінансів.А з його слів,він не хоче цього робити.
http://gordonua.com/news/politics/danil ... 49677.html

Можливо "ложку" забрали ,такий собі Онищенко-2 ,чесний .Хочеться запитати : А де ти раніше був ?А то виходить " Я ,не я і хата не моя" .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 06.01.17
Подякував: 472 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:07

Re: Валютный рынок в контексте

Всі помітили 4x4 сьогодні завітав на гілку ,це добре .Ще б зорька інформувала по готівці ,та slot Харків другий день десь пропав.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 06.01.17
Подякував: 472 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12

Харьков чуть подрос.
Гагарин - 26,05/26,14, а вообще 26,02-05/26,08-10.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:23

Харкiв Гагарiн 04/12 Панове не бачу прогнозiв розвитку подiй в ВР на завтра . Як ви гада€те проголосують , чи нI за АкС? Бо вiд цього залежитимуть подальшi рухи зеленI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 06.01.17
Подякував: 472 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.

Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.

С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».

Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на межбанке понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.

На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.
В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.

Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.

Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.

Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.
Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.
Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.

Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.

В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.

О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, к среде заметно упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ. Это произошло, на фоне заметного роста притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.

Во-вторых, продолжающийся вот уже три сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.

Дата: 06 июня 2018 г. 17.37

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00-02/26,06-08 UAH/USD)
€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.

Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».

После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло оптовый сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку с минусом» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.


Дата: 06 июня 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 26,04/26,10 UAH/USD (с утра 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 26,03/26,07 UAH/USD)
€ 30,65-70/30,75-80 UAH/EUR (с утра 30,50/30,70-75 UAH/EUR, к полудню 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой заметного повышения котировок доллара и евро.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.

После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.
Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, впрочем, не спасло рынок столицы от некоторого регресса на участке ликвидности - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели предыдущей сессии.


Дата: 06 июня 2018 г.

17.32 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USDD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,70 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.

В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно ликвидного рынка равновесие сохранялось, исключая ценовое вмешательство.

По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.

После обеда, с 15.00, на рынке Запорожья заметно выросла активность покупателей доллара, заставив местных дилеров в спешном порядке поднимать действующие цены. День завершился в относительном равновесии покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот незначительный итоговый «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».


Дата: 06 июня 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,04/26,12 UAH/USD (с утра - 26,01/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)
€ – 30,63/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)

US

дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 64505
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3903 раз.
Подякували: 7299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:57

Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3013 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 5080508150825083>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 625, 626, 627
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6261 1324848
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:48
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1223, 1224, 1225
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12243 1332928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 23:26
barabass
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.