Додано: Сер 06 чер, 2018 16:13

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.



С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».



Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на межбанке понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.

В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.



Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в среду.



Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, главными участниками роста курса доллара на межбанке 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.

Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на межбанке в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 06 июня едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде заметно упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ. Это произошло, на фоне заметного роста притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, продолжающийся вот уже три сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.



Дата: 06 июня 2018 г. 17.37



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра – 26,00/26,05 UAH/USD, к полудню - 26,00-02/26,06-08 UAH/USD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло оптовый сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку с минусом» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.





Дата: 06 июня 2018 г. на 17.27

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,04/26,10 UAH/USD (с утра 25,98-26,00/26,04-05 UAH/USD, к полудню 26,03/26,07 UAH/USD)

€ 30,65-70/30,75-80 UAH/EUR (с утра 30,50/30,70-75 UAH/EUR, к полудню 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 06 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой заметного повышения котировок доллара и евро.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,03/26,07 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,65-70 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня выросли в ответ на настроения межбанка и ставший более активным клиентский спрос.

Своевременное повышение действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, впрочем, не спасло рынок столицы от некоторого регресса на участке ликвидности - заслужив «тройку», обороты ухудшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 06 июня 2018 г.



17.32 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,05/26,10 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USDD)

€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,70 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,418 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,418 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях Работались мелкооптовые, до $10,0 тыс., партии валюты.



В период до полудня на рынке города ситуация не менялась: на фоне достаточно ликвидного рынка равновесие сохранялось, исключая ценовое вмешательство.



По состоянию на 11.55 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении настроения (сбалансированная торговля мелкооптовыми партиями валюты) на фоне стабильности цен открытия: 26,00/26,07 UAH/USD, евро – 30,55/30,70 UAH/EUR, рубль 0,415/0,418 UAH/RUB.



После обеда, с 15.00, на рынке Запорожья заметно выросла активность покупателей доллара, заставив местных дилеров в спешном порядке поднимать действующие цены. День завершился в относительном равновесии покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот незначительный итоговый «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».





Дата: 06 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,04/26,12 UAH/USD (с утра - 26,01/26,06 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)

€ – 30,63/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,419 UAH/RUB)



US



