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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:01
ЛАД написав:
Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.
Ненужный никому доллар или рубль?
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Zebra
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04
Відібрати й поділити! (с) ))
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Долярчик
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:09
Упоминание в посте денежных единиц США и Украины не является "отмазкой" от флудного оффтопа. Рекомендую для отдыха Долярчику берега Гадючей балки.
Долярчик написав:
Відібрати й поділити! (с) ))
...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....
...отак і живемо(с)
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:19
Zebra написав: ЛАД написав:
Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.
Ненужный никому доллар или рубль?
Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му.
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