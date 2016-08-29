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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:01
ЛАД написав:
Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.
Ненужный никому доллар или рубль?
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Zebra
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04
Відібрати й поділити! (с) ))
...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....
...отак і живемо(с)
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Долярчик
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:09
Упоминание в посте денежных единиц США и Украины не является "отмазкой" от флудного оффтопа. Рекомендую для отдыха Долярчику берега Гадючей балки.
Долярчик написав:
Відібрати й поділити! (с) ))
...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....
...отак і живемо(с)
Дешево, почти безкомарно и адреналиново.
US
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дядя Caша
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:19
Zebra написав: ЛАД написав:
Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.
Ненужный никому доллар или рубль?
Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:49
В эту тему ли я пишу?
Сегодня в Одессе на Дерибасовской,10, получал депозит 14т дол,
Короче я вставлю свой пост:
Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.
Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).
-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок,
надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
Чума на Ваши оба дома!!!
Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)
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2805
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:58
В следующий раз приезжайте для отношений с Кр.-Днепром в Днепр. Поможем. Без одесского колорита.
2805 написав:
В эту тему ли я пишу?
Сегодня в Одессе на Дерибасовской,10, получал депозит 14т дол,
Короче я вставлю свой пост:
Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.
Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).
-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.
-Так у вас всех машинки разные!
-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)
Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)
Нашли 7 купюр- где-то грибок,
надрыв,печать, надпись, ветхость.
Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.
Чума на Ваши оба дома!!!
Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)
US
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дядя Caша
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:00
2805 написав:
Нашли 7 купюр- где-то грибок, надрыв,печать, надпись, ветхость.
Ощад это любит... отнесите в Приват.
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:00
2805, засуньте их в терминал Привата.
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Zebra
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:09
Перес де Куэльяр написав:
Харкiв Гагарiн 04/12 Панове не бачу прогнозiв розвитку подiй в ВР на завтра . Як ви гада€те проголосують , чи нI за АкС? Бо вiд цього залежитимуть подальшi рухи зеленI.*Відправлено з Чату
Завтра приймуть.А трошички попизже, КС -скажу.От тоді буде ОЙ.
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сірий
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