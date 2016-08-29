Додано: Сер 06 чер, 2018 17:49

В эту тему ли я пишу?

Сегодня в Одессе на Дерибасовской,10, получал депозит 14т дол,

Короче я вставлю свой пост:

Кредит Днепр сегодня неприятно удивил.

Снимал сегодня депозит 14т долларов, кассирша долго тасовала купюры, я через окошко вижу, что всё старьё. Говорю ей, что сейчас деньги перевезу в Ощад и если будут проблемы верну(типа напугал).

-Пожалуйста, проверяйте, у нас всё прошло через машинку!.



-Так у вас всех машинки разные!



-Нет, везде одинаковые! Проверяйте здесь, потом не приму!( А мне ехать через всю Одессу)



Ладно, еду в Ощад, там сбежалось всё отделение, чтоб отделить (мух от котлет, зёрна от плевел и т,д.)



Нашли 7 купюр- где-то грибок,

надрыв,печать, надпись, ветхость.



Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.



Чума на Ваши оба дома!!!



Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)