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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5081508250835084

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 782
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:17

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра обратно к 26 на продажу.
Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак.
Тем более межбанк завтра к 26.1.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:27

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.

Ненужный никому доллар или рубль?
Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му.

Вы бы, уважаемый, меньше умничали.
Опять провоцируете? Добиваетесь для меня очередного бана?
Не буду Вам рассказывать, куда пойти - в Белгород или ещё куда. Отдохните с недельку от меня, потом появлюсь и возьму на вооружение Ваш с ещё некоторыми товарищами метод - спорить не буду, жалобы - наше всё. :)
А менял я в обычной харьковской обменке.
P.s. А шрифт у Вас белгородский или ещё какой? А то "і" украинское есть, а вместо "є" почему-то знак евро "€" печатаете. :) Или Вы уже настолько европеец, что и ноут у Вас с акцентом?

дядя Caша
Добавлено: Ср 06 июн, 2018 18:04
Бывает. На 07.06 оф.курс рубля к доллару 62,0064 RUB/USD.
Надо было покупать вчера.

US

Тогда уж завтра. Мне чем рубль дешевле, тем лучше - за те же доллары больше рублей дадут. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 чер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Харкiв Гагарiн 04/12 Панове не бачу прогнозiв розвитку подiй в ВР на завтра . Як ви гада€те проголосують , чи нI за АкС? Бо вiд цього залежитимуть подальшi рухи зеленI.

*Відправлено з Чату

Завтра приймуть.А трошички попизже, КС -скажу.От тоді буде ОЙ.
Скрізь йде ,таке собі розхитування, але як бачимо МБ регулюється НБУ ,та поки ще в своєму коридорі з мінімальними рухами .Готівка й хотіла б підскочити ,але попмт хто буде здійснювати ?Якщо завтра приймуть АкС ,напруга спаде на певний час і все стабілізується ,ні то відлік пішов .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29

  Captain Obvious написав:Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак

возможно, но я внутренне замандражировал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:46

ЛАДТа не верещіть ,тримайте себе в руках ,бо Ви починвєте хамити ,це не добре і вас не красить ,на мові Libo я б вказав ваш вектор,бо я так не рахую курс рупія в украінських реаліях, та обмінок і в мене склалась така думка гражданин ЛАД.
Перес де Куэльяр
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