Додано: Сер 06 чер, 2018 18:17

Завтра обратно к 26 на продажу.

Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак.

Тем более межбанк завтра к 26.1.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......