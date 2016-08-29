Завтра обратно к 26 на продажу.
Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак.
Тем более межбанк завтра к 26.1.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:17
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра обратно к 26 на продажу.
Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак.
Тем более межбанк завтра к 26.1.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:27
Вы бы, уважаемый, меньше умничали.
Опять провоцируете? Добиваетесь для меня очередного бана?
Не буду Вам рассказывать, куда пойти - в Белгород или ещё куда. Отдохните с недельку от меня, потом появлюсь и возьму на вооружение Ваш с ещё некоторыми товарищами метод - спорить не буду, жалобы - наше всё.
А менял я в обычной харьковской обменке.
P.s. А шрифт у Вас белгородский или ещё какой? А то "і" украинское есть, а вместо "є" почему-то знак евро "€" печатаете. Или Вы уже настолько европеец, что и ноут у Вас с акцентом?
дядя Caша
Тогда уж завтра. Мне чем рубль дешевле, тем лучше - за те же доллары больше рублей дадут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 чер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29
Скрізь йде ,таке собі розхитування, але як бачимо МБ регулюється НБУ ,та поки ще в своєму коридорі з мінімальними рухами .Готівка й хотіла б підскочити ,але попит хто буде здійснювати ?Якщо завтра приймуть АкС ,напруга спаде на певний час і все стабілізується ,ні то відлік пішов .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 чер, 2018 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29
возможно, но я внутренне замандражировал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:46
ЛАДТа не верещіть ,тримайте себе в руках ,бо Ви починвєте хамити ,це не добре і вас не красить ,на мові Libo я б вказав ваш вектор,бо я так не рахую курс рупія в украінських реаліях, та обмінок і в мене склалась така думка гражданин ЛАД.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:12
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:23
Українські євробонди відреагували на новину про можливе звільнення Данилюка.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42777 ... -danilyuka
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:31
Думки економістів про можливий зрив програми співробітництва з МВФ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42775 ... ammy-s-mvf
Думаю,що станом на момент голосів за АКС в редакції МВФ немає.Але в нашій політиці все робиться вночі.
Головне,щоб до ранку назбирали 226.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:32
Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:37
у меня не совсем спекуляции.
за сохранность радею.
в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось
теперь же нужна или стратегическая закупка чего-то из классической валютной пары, или валютные ОВГЗ.
гривна из разных источников: депо, акции, дивиденды, текущая деятельность.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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