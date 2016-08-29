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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5082508350845085>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 782
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:17

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра обратно к 26 на продажу.
Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак.
Тем более межбанк завтра к 26.1.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:27

  Перес де Куэльяр написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.

Ненужный никому доллар или рубль?
Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му.

Вы бы, уважаемый, меньше умничали.
Опять провоцируете? Добиваетесь для меня очередного бана?
Не буду Вам рассказывать, куда пойти - в Белгород или ещё куда. Отдохните с недельку от меня, потом появлюсь и возьму на вооружение Ваш с ещё некоторыми товарищами метод - спорить не буду, жалобы - наше всё. :)
А менял я в обычной харьковской обменке.
P.s. А шрифт у Вас белгородский или ещё какой? А то "і" украинское есть, а вместо "є" почему-то знак евро "€" печатаете. :) Или Вы уже настолько европеец, что и ноут у Вас с акцентом?

дядя Caша
Добавлено: Ср 06 июн, 2018 18:04
Бывает. На 07.06 оф.курс рубля к доллару 62,0064 RUB/USD.
Надо было покупать вчера.

US

Тогда уж завтра. Мне чем рубль дешевле, тем лучше - за те же доллары больше рублей дадут. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 06 чер, 2018 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29

  сірий написав:
  Перес де Куэльяр написав:Харкiв Гагарiн 04/12 Панове не бачу прогнозiв розвитку подiй в ВР на завтра . Як ви гада€те проголосують , чи нI за АкС? Бо вiд цього залежитимуть подальшi рухи зеленI.

*Відправлено з Чату

Завтра приймуть.А трошички попизже, КС -скажу.От тоді буде ОЙ.
Скрізь йде ,таке собі розхитування, але як бачимо МБ регулюється НБУ ,та поки ще в своєму коридорі з мінімальними рухами .Готівка й хотіла б підскочити ,але попит хто буде здійснювати ?Якщо завтра приймуть АкС ,напруга спаде на певний час і все стабілізується ,ні то відлік пішов .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 чер, 2018 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:29

  Captain Obvious написав:Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак

возможно, но я внутренне замандражировал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:46

ЛАДТа не верещіть ,тримайте себе в руках ,бо Ви починвєте хамити ,це не добре і вас не красить ,на мові Libo я б вказав ваш вектор,бо я так не рахую курс рупія в украінських реаліях, та обмінок і в мене склалась така думка гражданин ЛАД.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:12

  Yuri_T написав:
  Captain Obvious написав:Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак

возможно, но я внутренне замандражировал.
Ви відкупились ,чи ще чекаєте?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:23

Українські євробонди відреагували на новину про можливе звільнення Данилюка.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42777 ... -danilyuka
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:31

Думки економістів про можливий зрив програми співробітництва з МВФ.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42775 ... ammy-s-mvf

Думаю,що станом на момент голосів за АКС в редакції МВФ немає.Але в нашій політиці все робиться вночі.
Головне,щоб до ранку назбирали 226.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:32

Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:37

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:
  Captain Obvious написав:Видно, что на наличном загнать пытаются, а всё никак

возможно, но я внутренне замандражировал.
Ви відкупились ,чи ще чекаєте?

у меня не совсем спекуляции.
за сохранность радею.
в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось :(
теперь же нужна или стратегическая закупка чего-то из классической валютной пары, или валютные ОВГЗ.
гривна из разных источников: депо, акции, дивиденды, текущая деятельность.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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