Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5082508350845085 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 782 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 57 4. от 50% до 75% 14% 109 5. более 75% 62% 488 Всього голосів : 782 Додано: Сер 06 чер, 2018 19:45 tea написав: Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит. Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.

Заслуженный петросян-ваганыч ветки,чего переживать? Откуда бабло у пересичных?

Ну поднимемся на 50 копеек? Что дальше? Или не надо было продавать? Надо было слушать заслуженных тошнотиков пенсов,для которых откат и спуск был слишком резкий или ниже 31 не стоит продавать(так завещал ваш кумир сепарочек сын прапорщика Аляк)?? Заслуженный петросян-ваганыч ветки,чего переживать? Откуда бабло у пересичных?Ну поднимемся на 50 копеек? Что дальше? Или не надо было продавать? Надо было слушать заслуженных тошнотиков пенсов,для которых откат и спуск был слишком резкий или ниже 31 не стоит продавать(так завещал ваш кумир сепарочек сын прапорщика Аляк)?? somilitark

Повідомлень: 9649 З нами з: 30.12.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 1587 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 19:49 [дел Востаннє редагувалось somilitark в Сер 06 чер, 2018 20:20, всього редагувалось 1 раз. somilitark

Повідомлень: 9649 З нами з: 30.12.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 1587 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 19:53 somilitark написав: Хаты нема,с мамкой или аренда... Хаты нема,с мамкой или аренда...

ты меня с кем-то спутал ты меня с кем-то спутал Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12881 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1725 раз. Подякували: 3498 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:00 somilitark написав: Откуда бабло у пересичных?

Откуда бабло у пересичных?

Ну нарешті Ви з"явились.Бо я вже хотів Пізнайку листа писати. Ну нарешті Ви з"явились.Бо я вже хотів Пізнайку листа писати. tea Повідомлень: 14262 З нами з: 15.11.08 Подякував: 149 раз. Подякували: 1696 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:02 tea написав: somilitark написав: Откуда бабло у пересичных?

Откуда бабло у пересичных?

Ну нарешті Ви з"явились.Бо я вже хотів Пізнайку листа писати. Ну нарешті Ви з"явились.Бо я вже хотів Пізнайку листа писати.

Как поживает ваш валютный кредит?



Или отошли от дел и в бегах? Как настоящий джентельмен дающий слово так же легко его забирает? Как поживает ваш валютный кредит?Или отошли от дел и в бегах? Как настоящий джентельмен дающий слово так же легко его забирает? somilitark

Повідомлень: 9649 З нами з: 30.12.09 Подякував: 234 раз. Подякували: 1587 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:14



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.



С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».



Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на МЕЖБАНКЕ понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.



На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.

В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.



Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в среду.



Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, главными участниками роста курса доллара на МЕЖБАНКЕ 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.

Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на МЕЖБАНКЕ в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.



О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 июня едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде заметно упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ. Это произошло, на фоне заметного роста притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, продолжающийся вот уже три сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.













Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 06 июня продемонстрировал внутридневное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня. Источником первого стал «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала, посредством клиентов распространившийся на наличный рынок, а поводом для подорожание наличного евро стали рост курса «американца» на рынке Украины, а также ралли пары евро-доллар на мировом рынке Forex.



Подобно вчерашней сессии, практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, однако эта сбалансированность не спасла от потерь в ликвидности. Полагаю, причиной регресса на этом участке стал выраженный «бычий» тренд наличного доллара, настороживший потенциальных клиентов, которые, явно надеясь на «продолжение банкета», не спешили расставаться с дорожающим «американцем», а их «оппоненты» откладывали приобретение толики «зелени» в расчете на откат.



Последнее базировалось на «временности» текущего состояния рынка «зеленого» безнала (репатриация дивидендов не может продолжаться бесконечно, а на торгах валютного межбанка наметилось очевидное замедление роста средневзвешенного курса «американца» с прироста в 2,33коп. во вторник до 0,62 коп. в эту среду).



У нас есть определенные сомнения в скором исчерпании «бычьего» тренда рынка безналичного доллара. Во всяком случае, на ближайшую перспективу.



Однако, у клиентов наличного рынка, по всей видимости, свое видение этого сюжета.



Итак, подавляющее большинство наличных рынков завершили сессию среды в балансе, констатировав при этом потери в оборотах.

Наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», финишировав 06-го с незначительным преобладанием спроса в паре доллар-гривня, но при этом тамошние обороты повторили приличные показатели предыдущей сессии.



В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок Харькова).



Таким образом, в течение среды наличный рынок довольно заметно вырос в цене.



Вероятно, забыть о «сдержанности» в росте дилеров наличного рынка заставили забыть небезосновательные опасения, что клиентам требовались особенно «вкусные» цены позиции «спрос», в противном случае от них «приноса» было б не дождаться.



Натурально, вослед за бидами вверх потянулись и менее значимые офера. Думаю, явный «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня, динамика которого значительно опередила довольно скромный «привес» средневзвешенного курса безналичного «американца», немного напугала клиентов, часть которых предпочла «воздержаться» от валютообменных проектов.



Ну а мы по сложившейся традиции сосредоточимся на наличном рынке Днепра. Дедушка Ленин считал Льва Толстого «зеркалом русской революции», а мы, позаимствовав эту мысль у Ильича, будем считать «наличку» Днепра «зеркалом» украинского «неформального» рынка наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 06 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.



Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, но это равновесие нуждалось в ценовом регулировании посредством роста, сообразно настроениям клиентов и межбанка.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня немного выросли с уровней открытия: 2600-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалось уже более заметное повышение действующих цен, поскольку начал пропадать клиентский «принос».



По итогам среды дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло обороты от потерь – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», констатировала снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.



На протяжении 06 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 05 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 июня уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 06 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на выросшую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и при этом «не переборщить» с ростом цен оферов.



Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое обрело дополнительную динамику на европейской сессии.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение среды обе позиции наличной пары евро-гривня. Кроме того, думаю, на решение наших валютчиков оказало влияние и внутридневное заметное подорожание наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1714 к отметке $1,1782 констатировав внутридневное его повышение на заметные 68 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 06 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1715 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа довольно динамичное ралли.



Как и ранее, с открытия европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая ралли пары евро-доллар. Несмотря на эту «нервозность» и изобилие провалов и отскоком, ралли пары все-таки «вознесло» евро к $1,1795 по состоянию на 16.55 Киева, едва не пробив вверх концептуальнозначимую отметку $1,1800. Последовавшая засим «мягкая» коррекция понизила пару в рамки диапазона $1,1770-1,1783, которые она не покидала до 20.52 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE).



По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1774 за евро с $1,1713 на прошлых торгах.



Курс доллара к иене поднимался до ¥110,15 со ¥109,78 на предыдущем закрытии.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.



Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.



«Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года», - сказал главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован.



На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.



Спустя 3 часа курс евро к доллару США в ходе торгов в среду поднялся до максимума за две недели после того, как главный экономист Евроцентробанка Петер Прат заявил, что решение о сроках сокращения стимулирующих программ может быть принято уже в июне.



Евро к 16.20 Киева вырос до $1,1770 с $1,1718 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к этому времени повысилась на 0,7% - до ¥129,55.



Курс доллара составляет ¥110,07 против ¥109,78 иены накануне.



Предстоящее заседание ЕЦБ, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом Є2,5 трлн., заявил главный экономист ЕЦБ Петер Прат.

Его слова также подстегнули рост доходности гособлигаций в еврозоне.

Между тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду говорил о вероятности того, что ЕЦБ может полностью завершить покупки активов до конца 2018 года



Таким образом, пара евро-доллар во вторник продолжала четвертый день стоять в боковике, приблизительно в диапазоне $1,1640-1,1740. Но неожиданно в 19.00 Киева агентство Bloomberg выпустило «красную новость» со ссылкой на свои источники о том, что ЕЦБ на ближайшем заседании 14 июня собирается обсудить сворачивание количественного смягчения(



Тем не менее, новость стала катализатором роста пары евро-доллар в полфигуры за один час, от $1,1670 до $1,1730.



06 июня, в среду, с утра рост продолжился, поскольку представители ЕЦБ фактически подтвердили озвученную Bloomberg информацию и сделали довольно жесткие с точки зрения монетарной политики заявления. К вечеру среды пара евро-доллар подошла вплотную к отметке $1,18.



Как мы и предполагали ранее, на начавшейся волне роста пара евро-доллар на этой неделе имеет все шансы показать отметку $1,185 или даже $1,190.



В целом полагаю, уместно говорить о сломе нисходящего тренда и начале тренда вверх по паре евро-доллар.



Основной причиной для ожидаемого нами роста евро мы считаем восстановление аппетитов к риску.



В среду индекс Dow Jones показывает рост на 0,87% и торгуется по состоянию на 21.00 Киева на отметке 25016,35 пунктов, рост идет уже несколько дней.



Аналогично, уже несколько дней восстанавливается фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM. Важно именно это, а что касается сворачивания количественного смягчения ЕЦБ, то это будет лишь информационным поводом, которым комментаторы будут объяснять рост евро.



Другим таким поводом может быть итог заседания ФРС 13 июня. Если риторика ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро.



На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне, ставка, очевидно, будет повышена).



Отметим также, что другие валютные пары давно показали разворот и падение доллара.



Например, австралийский доллар растет еще с 9 мая, поднялся с минимума на $0,7415 до текущих $0,7670, швейцарский франк растет с 10 мая, доллар-франк упал с максимума на 1,0050 до текущих 0,9845.



В условиях, когда вероятность того, что по линии США-Китай торговой войны, скорее всего, удастся избежать (Китай предложил покупать американские товары на 70 млрд. долл. в год), поводы для роста оптимизма есть. Не забываем и о смягчении правил банковского регулирования в США. Смягчение законов Додда-Франка, включая правило Волкера, должно создать в банковской системе США больше возможностей для использования кредитных средств, следовательно, и для надувания пузырей. На днях ФРС и Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) согласовали смягчение правила Волкера, и это должно способствовать росту глобальных аппетитов к риску.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные «при весы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему с закрытия вторника на 15,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 июня по спросу и по предложению не изменились.



Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам.



Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.



Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.



На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.



Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы»: «два шага вверх, один вниз».



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший во вторник относительно доллара 2,33 коп., на торгах среды понизился на 0,62 коп., оказавшись на уровне 26,1624 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,150/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.Около 10.15, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до 26,16/26,18 UAH/USD, оставаясь на этой отметке до 11.00 в сопровождении преобладания спроса со стороны нерезидентов.С 11.00 на рынке появились системные продавцы «американца», понизившие цену последнего до 26,165/26,175, а спустя 11 минут, на 11.11, до 26,16/26,17 UAH/USD, причем, со слов очевидцев, с этого момента на рынке была прекращена покупательская активность «варягов».Меж тем, по состоянию на 11.36, сохраняя нисходящий тренд, безналичный доллар на МЕЖБАНКЕ понизился до 26,155/26,165, а спустя 40 минут на 12.16 «американец» уже пребывал на цифре 26,145/26,155 UAH/USD.На обеденный перерыв межбанк ушел около 13.11 в сопровождении не изменившихся цен СКВ, которые оставались действующими до 14.40 Киева.В этот час единичные покупки вернули доллар к роста, подняв его курс до 26,155/26,165 UAH/USD, сопровождаясь упавшей торговой активностью.Эти уровни цен (26,155/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в среду.Большинство сделок на межбанке 06 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1624 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,79% с 28,0672 UAH/USD до 26,1624 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 06 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.11 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 06 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, главными участниками роста курса доллара на МЕЖБАНКЕ 06-го стали нерезиденты, инициировав активную скупку СКВ, не считаясь с ее ценой уже со старта сессии для репатриации дивидендов.Активность покупок доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ и Минфина по изъятию с рынка гривневой ликвидности.Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 20,085 млрд. грн., а Минфин разместил «длинные» гривневые ОВГЗ на 969,93 млн. грн.Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности может появиться на МЕЖБАНКЕ в четверг. Так, что скупая СКВ 06-го, участники рынка заблаговременно запасались СКВ в расчете на сохранение «бычьего» тренда в обозримом будущем. Это же заставляло экспортеров «придерживать» валюту.В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан подорожанием наличного доллара.О том, что Минфин и НБУ усердно готовились к торгам межбанка в среду, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 06-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 872,6 млн. грн. к отметке 42 253,1 млн. грн. Полагаю, это замедлило рост средневзвешенного курса СКВ с 2,33 во вторник до 0,62 коп. 06-го.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 06 июня едва заметно понизились, имея для этого следующие основания.Во-первых, к среде заметно упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ. Это произошло, на фоне заметного роста притока экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.Во-вторых, продолжающийся вот уже три сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 06 июня продемонстрировал внутридневное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня. Источником первого стал «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала, посредством клиентов распространившийся на наличный рынок, а поводом для подорожание наличного евро стали рост курса «американца» на рынке Украины, а также ралли пары евро-доллар на мировом рынке Forex.Подобно вчерашней сессии, практически все рынки вышеперечисленных населенных пунктов констатировали итоговое равновесие покупок и продаж, однако эта сбалансированность не спасла от потерь в ликвидности. Полагаю, причиной регресса на этом участке стал выраженный «бычий» тренд наличного доллара, настороживший потенциальных клиентов, которые, явно надеясь на «продолжение банкета», не спешили расставаться с дорожающим «американцем», а их «оппоненты» откладывали приобретение толики «зелени» в расчете на откат.Последнее базировалось на «временности» текущего состояния рынка «зеленого» безнала (репатриация дивидендов не может продолжаться бесконечно, а на торгах валютного межбанка наметилось очевидное замедление роста средневзвешенного курса «американца» с прироста в 2,33коп. во вторник до 0,62 коп. в эту среду).У нас есть определенные сомнения в скором исчерпании «бычьего» тренда рынка безналичного доллара. Во всяком случае, на ближайшую перспективу.Однако, у клиентов наличного рынка, по всей видимости, свое видение этого сюжета.Итак, подавляющее большинство наличных рынков завершили сессию среды в балансе, констатировав при этом потери в оборотах.Наличный рынок Запорожья снова оказался «белой вороной», финишировав 06-го с незначительным преобладанием спроса в паре доллар-гривня, но при этом тамошние обороты повторили приличные показатели предыдущей сессии.В течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило столько же.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 3,0-7,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 3,0-8,0 коп. (лидировал рынок Харькова).Таким образом, в течение среды наличный рынок довольно заметно вырос в цене.Вероятно, забыть о «сдержанности» в росте дилеров наличного рынка заставили забыть небезосновательные опасения, что клиентам требовались особенно «вкусные» цены позиции «спрос», в противном случае от них «приноса» было б не дождаться.Натурально, вослед за бидами вверх потянулись и менее значимые офера. Думаю, явный «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня, динамика которого значительно опередила довольно скромный «привес» средневзвешенного курса безналичного «американца», немного напугала клиентов, часть которых предпочла «воздержаться» от валютообменных проектов.Ну а мы по сложившейся традиции сосредоточимся на наличном рынке Днепра. Дедушка Ленин считал Льва Толстого «зеркалом русской революции», а мы, позаимствовав эту мысль у Ильича, будем считать «наличку» Днепра «зеркалом» украинского «неформального» рынка наличных.Впрочем, по порядку.Торги 06 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,60/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.Впоследствии этот баланс сохранился ценой заметного по нынешним масштабам повышения цен на торгуемые валюты из-за выросших покупок клиентами, в ответ на рост курса доллара на межбанке и евро на мировом рынке forex.Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют выросли, отвечая на настроения клиентов и «амбиции» «зеленых быков» межбанка: 26,00-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB. Своевременной ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый».После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня заметно выросли, сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не спасло мелкооптовый и розничный сегмент наличного рынка Днепра от потерь в ликвидности, заслужившей по итогам среды «четверку» и заметно понизившей показатели предыдущей сессии.В течение среды биды и офера наличного «неформального» розничного доллара прибавили по 5,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, но это равновесие нуждалось в ценовом регулировании посредством роста, сообразно настроениям клиентов и межбанка.По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня немного выросли с уровней открытия: 2600-02/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,55-60/30,77-80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,418 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалось уже более заметное повышение действующих цен, поскольку начал пропадать клиентский «принос».По итогам среды дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не спасло обороты от потерь – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», констатировала снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.На протяжении 06 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.По сравнению с закрытием 05 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 7,0 копеек.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 06 июня уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение среды десятикопеечные «привесы» бидов и оферов.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 15,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды 06 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на выросшую агрессивность покупателей в паре доллар-гривня, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и при этом «не переборщить» с ростом цен оферов.Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое обрело дополнительную динамику на европейской сессии.Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение среды обе позиции наличной пары евро-гривня. Кроме того, думаю, на решение наших валютчиков оказало влияние и внутридневное заметное подорожание наличного доллара.Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1714 к отметке $1,1782 констатировав внутридневное его повышение на заметные 68 пунктов.Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 06 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1715 пара евро-доллар до 09.00 Киева не покидала ближайшие «окрестности» этой цифры, инициировав с указанного часа довольно динамичное ралли.Как и ранее, с открытия европейской сессии рынка forex выросла волатильность, сопровождавшая ралли пары евро-доллар. Несмотря на эту «нервозность» и изобилие провалов и отскоком, ралли пары все-таки «вознесло» евро к $1,1795 по состоянию на 16.55 Киева, едва не пробив вверх концептуальнозначимую отметку $1,1800. Последовавшая засим «мягкая» коррекция понизила пару в рамки диапазона $1,1770-1,1783, которые она не покидала до 20.52 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс евро по отношению к доллару ускорил темпы утреннего роста на заявлениях главного экономиста ЕЦБ Питера Прета о возможности скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE).По состоянию на 13.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1774 за евро с $1,1713 на прошлых торгах.Курс доллара к иене поднимался до ¥110,15 со ¥109,78 на предыдущем закрытии.Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,22% - до 93,69 пункта.Как заявил в среду главный экономист ЕЦБ Питер Прет, европейский центробанк отмечает приближение показателя инфляции к целевому уровню. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе инфляция достигнет уровня чуть ниже целевых 2%. В связи с этим, по словам Прета, совет управляющих ЕЦБ на следующей неделе рассмотрит возможность сокращения выкупа активов.«Мы полагаем, что программа покупки облигаций завершится к концу этого года», - сказал главный экономист UBS Wealth Management Пол Донован.На последнем заседании в апреле ЕЦБ сохранил объем выкупа активов в рамках программы на уровне Є30 миллиардов ежемесячно по сентябрь 2018 года. Однако из-за политической нестабильности в Италии и Испании многие аналитики предполагали, что регулятор может поддержать более мягкую политику и продлить программу покупки облигаций. Следующая встреча европейского центробанка состоится 14 июня.Спустя 3 часа курс евро к доллару США в ходе торгов в среду поднялся до максимума за две недели после того, как главный экономист Евроцентробанка Петер Прат заявил, что решение о сроках сокращения стимулирующих программ может быть принято уже в июне.Евро к 16.20 Киева вырос до $1,1770 с $1,1718 на закрытие прошлой сессии.Курс евро к этому времени повысилась на 0,7% - до ¥129,55.Курс доллара составляет ¥110,07 против ¥109,78 иены накануне.Предстоящее заседание ЕЦБ, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом Є2,5 трлн., заявил главный экономист ЕЦБ Петер Прат.Его слова также подстегнули рост доходности гособлигаций в еврозоне.Между тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду говорил о вероятности того, что ЕЦБ может полностью завершить покупки активов до конца 2018 годаТаким образом, пара евро-доллар во вторник продолжала четвертый день стоять в боковике, приблизительно в диапазоне $1,1640-1,1740. Но неожиданно в 19.00 Киева агентство Bloomberg выпустило «красную новость» со ссылкой на свои источники о том, что ЕЦБ на ближайшем заседании 14 июня собирается обсудить сворачивание количественного смягчения( Итоги: Прогнозы 06.06.18 ). В этой новости не было ровно ничего нового, поскольку о том, что подобное может произойти на июньском заседании, неоднократно заявляли представители ЕЦБ. И тем более это стало очевидно после того, как опубликованные 31 мая данные по инфляции в еврозоне показали рост индекса потребительских цен сразу с 1,2% до 1,9% г/г.Тем не менее, новость стала катализатором роста пары евро-доллар в полфигуры за один час, от $1,1670 до $1,1730.06 июня, в среду, с утра рост продолжился, поскольку представители ЕЦБ фактически подтвердили озвученную Bloomberg информацию и сделали довольно жесткие с точки зрения монетарной политики заявления. К вечеру среды пара евро-доллар подошла вплотную к отметке $1,18.Как мы и предполагали ранее, на начавшейся волне роста пара евро-доллар на этой неделе имеет все шансы показать отметку $1,185 или даже $1,190.В целом полагаю, уместно говорить о сломе нисходящего тренда и начале тренда вверх по паре евро-доллар.Основной причиной для ожидаемого нами роста евро мы считаем восстановление аппетитов к риску.В среду индекс Dow Jones показывает рост на 0,87% и торгуется по состоянию на 21.00 Киева на отметке 25016,35 пунктов, рост идет уже несколько дней.Аналогично, уже несколько дней восстанавливается фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM. Важно именно это, а что касается сворачивания количественного смягчения ЕЦБ, то это будет лишь информационным поводом, которым комментаторы будут объяснять рост евро.Другим таким поводом может быть итог заседания ФРС 13 июня. Если риторика ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро.На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне, ставка, очевидно, будет повышена).Отметим также, что другие валютные пары давно показали разворот и падение доллара.Например, австралийский доллар растет еще с 9 мая, поднялся с минимума на $0,7415 до текущих $0,7670, швейцарский франк растет с 10 мая, доллар-франк упал с максимума на 1,0050 до текущих 0,9845.В условиях, когда вероятность того, что по линии США-Китай торговой войны, скорее всего, удастся избежать (Китай предложил покупать американские товары на 70 млрд. долл. в год), поводы для роста оптимизма есть. Не забываем и о смягчении правил банковского регулирования в США. Смягчение законов Додда-Франка, включая правило Волкера, должно создать в банковской системе США больше возможностей для использования кредитных средств, следовательно, и для надувания пузырей. На днях ФРС и Комиссия по Торговле Товарными Фьючерсами (CFTC) согласовали смягчение правила Волкера, и это должно способствовать росту глобальных аппетитов к риску.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 30,60/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные «при весы» бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 06 июня ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 06 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», заметно понизила «отличные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему с закрытия вторника на 15,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 06 июня по спросу и по предложению не изменились.Стараниями нерезидентов, активно скупавших доллар на межбанке до 11.10 Киева, котировки последнего немного выросли. Затем «наевшиеся» валюты «варяги» отошли от валютного стола, оставив его спекулянтам.Последние были лишены превентивными мероприятиями регулятора активной игры на повышение из-за плачевного состояния гривневого ресурса (во вторник НБУ изъял с рынка заметное количество гривни, разместив депозитные сертификаты на 20,085 млрд. грн. Кроме того, накануне Минфин также разместил достаточно «длинные» ОВГЗ на 969,93 млн. грн.Все это резко замедлило «бычий» тренд безналичного доллара, исключив из игры банки-резиденты. Со слов непосредственных участников сессии, нынче на межбанке правили бал нерезиденты, репатриируя дивиденды.На носу очередная «обратная» проблема с гривневым ресурсом – 06-го Минфин погашает «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., часть которой, как мы указывали ранее, может оказаться на межбанке, пролонгировав «бычий» тренд «зеленого» безнала.Посильную помощь «быкам» межбанка оказывал рост доллара на наличном рынке, однако, рискнем предположить, здесь это подорожание сопровождалось снижением торговой активности, что, в конечном счете, может нивелировать здешний рост курса и даже вызвать коррекцию. Реализуя известный с прежних времен алгоритм «курсовой пилы»: «два шага вверх, один вниз».US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64508 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3903 раз. Подякували: 7299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:20 ЛАД написав: Zebra написав: ЛАД написав: Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98. Давно не имел дело с рублём. Сегодня понадобилась небольшая сумма. За доллар мне дали этот совершенно "никому не нужный" по выражению ДС рубль по 62,4 при курсе ЦБ РФ 61,98.

Ненужный никому доллар или рубль? Ненужный никому доллар или рубль? Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му. Дивлячись де мiнять, якщо у вагонI в БелгородI , то ще нормально бiгунцI продали , як сво€му.

Вы бы, уважаемый, меньше умничали.

Опять провоцируете? Добиваетесь для меня очередного бана?

Не буду Вам рассказывать, куда пойти - в Белгород или ещё куда. Отдохните с недельку от меня, потом появлюсь и возьму на вооружение Ваш с ещё некоторыми товарищами метод - спорить не буду, жалобы - наше всё.

А менял я в обычной харьковской обменке.

P.s. А шрифт у Вас белгородский или ещё какой? А то "і" украинское есть, а вместо "є" почему-то знак евро "€" печатаете. Или Вы уже настолько европеец, что и ноут у Вас с акцентом?



дядя Caша

Добавлено: Ср 06 июн, 2018 18:04

Бывает. На 07.06 оф.курс рубля к доллару 62,0064 RUB/USD.

Надо было покупать вчера.



US

Тогда уж завтра. Мне чем рубль дешевле, тем лучше - за те же доллары больше рублей дадут. [/quote]



1. Вчера доллар, который вы за рубли отдали, был доступнее.



2. Не надо задираться, и не будет жалоб.



US Вы бы, уважаемый, меньше умничали.Опять провоцируете? Добиваетесь для меня очередного бана?Не буду Вам рассказывать, куда пойти - в Белгород или ещё куда. Отдохните с недельку от меня, потом появлюсь и возьму на вооружение Ваш с ещё некоторыми товарищами метод - спорить не буду, жалобы - наше всё.А менял я в обычной харьковской обменке.P.s. А шрифт у Вас белгородский или ещё какой? А то "і" украинское есть, а вместо "є" почему-то знак евро "€" печатаете.Или Вы уже настолько европеец, что и ноут у Вас с акцентом?Тогда уж завтра. Мне чем рубль дешевле, тем лучше - за те же доллары больше рублей дадут.[/quote] Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 64508 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3903 раз. Подякували: 7299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:22 tea написав: Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит. Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.

Считаете, что курс в конце июля будет выше 28, если за АКС не проголосуют? Считаете, что курс в конце июля будет выше 28, если за АКС не проголосуют? Starikan 2 Повідомлень: 14809 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1203 раз. Подякували: 2131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 чер, 2018 20:31 Re: Валютный рынок в контексте 2805 написав: В эту тему ли я пишу?

Сегодня в Одессе на Дерибасовской



Нашли 7 купюр- где-то грибок,

надрыв,печать, надпись, ветхость.



Конечно, я в КредитсукаДнепр, не поехал ругаться, имею 7 соток испорченных.



Чума на Ваши оба дома!!!



Одесса, Дерибасовская,10(это для чумы адрес)



Да, последние несколько недель начали крайне пристально следить за купюрами.

Сегодня в Пивденом наблюдал как у трех пытавшихся сдать доллары завернули до половины купюр, точнее сказали что возьмут за 10 процентов минуса. Мне девушка показала две купюры какие у нее не приняли, на мой взгляд просто придрались ни к чему. Да, последние несколько недель начали крайне пристально следить за купюрами.Сегодня в Пивденом наблюдал как у трех пытавшихся сдать доллары завернули до половины купюр, точнее сказали что возьмут за 10 процентов минуса. Мне девушка показала две купюры какие у нее не приняли, на мой взгляд просто придрались ни к чему. freeze 4 Повідомлень: 7750 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2157 раз. Подякували: 2978 раз. Профіль 11 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5082508350845085 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 625 , 626 , 627

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6261 1324876

ЛОБ Сер 06 чер, 2018 12:48 Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1223 , 1224 , 1225

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 12243 1333066

barabass Вів 05 чер, 2018 23:26 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 37367

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17