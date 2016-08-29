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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5083508450855086

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 782
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
57
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 782
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:55

  Starikan написав:
  tea написав:Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.

Считаете, что курс в конце июля будет выше 28, если за АКС не проголосуют?

Ні,я про інше.В деяких людей з"являється певне хвилювання,коли курс вже почав потроху зростати,завтра день невизначеності,а гривні ще будуть недоступні більше місяця.
Який курс буде в кінці липня - побачимо.Не хочу прогнозувати,бо зараз накопичився певний клубок проблем.І це не тільки АКС.
tea
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:46

  дядя Caша написав:..........
1. Вчера доллар, который вы за рубли отдали, был доступнее.

2. Не надо задираться, и не будет жалоб.

US

1. Доступность доллара меня не волновала ни вчера, ни сегодня.
Доллар из тумбочки. :)
2. для того, чтобы были жалобы не обязательно задираться. Достаточно избыточной "бдительности" некоторых граждан.
Если я написал о курсе покупки рубля в Харькове, а мне рассказывают о "вагонI в БелгородI", то это я "задираюсь"? Может Вы неправильно оцениваете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:53

  Перес де Куэльяр написав:ЛАДТа не верещіть ,тримайте себе в руках ,бо Ви починвєте хамити ,це не добре і вас не красить ,на мові Libo я б вказав ваш вектор,бо я так не рахую курс рупія в украінських реаліях, та обмінок і в мене склалась така думка гражданин ЛАД.

Хамите, по-моему, Вы, так же, как и верещите.
Раньше меня доставал сомилитарк (сейчас тоже пытается, но уже не прямо, а намёками), теперь Вы решили сменить его на посту?
Как-то Вы обиделись, что Вас немного не так встретили на паралл. ветке, но там разговор с Вами был намного мягче, чем Вы пытаетесь разговаривать со мной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:17

  Yuri_T написав:у меня не совсем спекуляции.
за сохранность радею.
в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось :(


https://korrespondent.net/business/comp ... Volkswagen

Лучшее вложение это Тойота, мало теряет в цене на вторичке, а сейчас по сравнению с 2014-2016 годами даже растет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:22

somilitark Скажите, главный медведь Страны, ниже пойдем? :oops:
дарий
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