tea написав:Уявляю,як зараз нервують ті форумчани,котрі в середині січня продали долари по 28.ХХ і оформили піврічний гривневий депозит.
Считаете, что курс в конце июля будет выше 28, если за АКС не проголосуют?
Ні,я про інше.В деяких людей з"являється певне хвилювання,коли курс вже почав потроху зростати,завтра день невизначеності,а гривні ще будуть недоступні більше місяця. Який курс буде в кінці липня - побачимо.Не хочу прогнозувати,бо зараз накопичився певний клубок проблем.І це не тільки АКС.
дядя Caша написав:.......... 1. Вчера доллар, который вы за рубли отдали, был доступнее.
2. Не надо задираться, и не будет жалоб.
US
1. Доступность доллара меня не волновала ни вчера, ни сегодня. Доллар из тумбочки. 2. для того, чтобы были жалобы не обязательно задираться. Достаточно избыточной "бдительности" некоторых граждан. Если я написал о курсе покупки рубля в Харькове, а мне рассказывают о "вагонI в БелгородI", то это я "задираюсь"? Может Вы неправильно оцениваете?
Перес де Куэльяр написав:ЛАДТа не верещіть ,тримайте себе в руках ,бо Ви починвєте хамити ,це не добре і вас не красить ,на мові Libo я б вказав ваш вектор,бо я так не рахую курс рупія в украінських реаліях, та обмінок і в мене склалась така думка гражданин ЛАД.
Хамите, по-моему, Вы, так же, как и верещите. Раньше меня доставал сомилитарк (сейчас тоже пытается, но уже не прямо, а намёками), теперь Вы решили сменить его на посту? Как-то Вы обиделись, что Вас немного не так встретили на паралл. ветке, но там разговор с Вами был намного мягче, чем Вы пытаетесь разговаривать со мной.