Лучшее вложение это Тойота, мало теряет в цене на вторичке, а сейчас по сравнению с 2014-2016 годами даже растет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:17
Лучшее вложение это Тойота, мало теряет в цене на вторичке, а сейчас по сравнению с 2014-2016 годами даже растет.
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:46
Ты пока "повкладывайся". Подрасти. А люди поездят на нормальных европейских авто. Потеряют в цене. Не без того. Меня после сравнения на личном опыте "немцев" и Таеты на японию не тянет.
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:50
Re: Валютный рынок в контексте
Зря.. Нема лучше тойоты. Вкусы, понятно, разные... Но, взагали - таете - фореве!
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:03
ЛАД Необходимо научиться следить за реакцией людей, по ней можно увидеть, что собеседник не желает дальнейшего общения , даже когда прямо это не сообщает. Именно остановка в нужную минуту поможет Вам побороть собственное занудство, меньше сосредоточивать внимание на подробностях и заранее заканчивать разговор, как он затянется и станет скучным .
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:19
Перес де Куэльяр Осталось задать тот же вопрос Новому Гуру - Куэльяру - Де - Нирвана... ?
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:31
..В казематі. VIII
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сем'я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:39
Почнемо з того, що більшість мешканців живе з кордону, точніше з того, що ч/з нього перетягне в обидва боки, а не з туризму. Хоча міська казна з того нічого не отримує (напряму). На цьому поки завершимо
Тепер, стосовно туризму. Ми отримали в спадщину після розвалу союзу старе занедбане місто. Оскільки промисловість ще за союзу тут була розвинута слабенько (не було заводів гігантів ітд.) і землі в нас не такі родючі як в центральній частині країни. Заробити руками ми не могли, тому довелось заробляти головою. Тобто зробити, щось, що б зацікавило людей не лише приїхати потинятись старими вуличками але й приємно посидіти поїсти попити та відчути колорит та традиції.
Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати А не тут зробили бо ви їздили...
І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...
П,С
Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с)
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