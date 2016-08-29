ЛАД Необходимо научиться следить за реакцией людей, по ней можно увидеть, что собеседник не желает дальнейшего общения , даже когда прямо это не сообщает. Именно остановка в нужную минуту поможет Вам побороть собственное занудство, меньше сосредоточивать внимание на подробностях и заранее заканчивать разговор, как он затянется и станет скучным .
дарий написав:Перес де Куэльяр Осталось задать тот же вопрос Новому Гуру - Куэльяру - Де - Нирвана... ?
..В казематі. VIII Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх; Сама заснула коло їх. Затихло все, тілько дівчата Та соловейко не затих
Libo написав:Львівський БатяР А еще ты, львовский, должен бы лучше остальных знать, что твой Львов вытянули из ж. такие как я, которые ездили к вам несмотря ни на что. Город еще совсем недавно был обшарпанный и запущенный. Только пару кофеен и понты. Стыдно было иностранцев к вам возить. И посмотри сейчас. Гордость и лицо страны. И все за счет туризма. За наш счет, кто к вам приезжал. А Буковель, а Трускавец? Тоже нам туда не ездить? Не будем ездить, так вы опять вернетесь на полоныну баранов пасти. Хана будет вашему туризму.
Почнемо з того, що більшість мешканців живе з кордону, точніше з того, що ч/з нього перетягне в обидва боки, а не з туризму. Хоча міська казна з того нічого не отримує (напряму). На цьому поки завершимо Тепер, стосовно туризму. Ми отримали в спадщину після розвалу союзу старе занедбане місто. Оскільки промисловість ще за союзу тут була розвинута слабенько (не було заводів гігантів ітд.) і землі в нас не такі родючі як в центральній частині країни. Заробити руками ми не могли, тому довелось заробляти головою. Тобто зробити, щось, що б зацікавило людей не лише приїхати потинятись старими вуличками але й приємно посидіти поїсти попити та відчути колорит та традиції. Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати А не тут зробили бо ви їздили... І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...
П,С Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с)
Yuri_T написав:у меня не совсем спекуляции. за сохранность радею. в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось теперь же нужна или стратегическая закупка чего-то из классической валютной пары, или валютные ОВГЗ. гривна из разных источников: депо, акции, дивиденды, текущая деятельность.
Про всяк випадок (можливо, знаєте), на зазначені заокеанські "народні" апарати запчастини від "народних" ойропейців не підходять (локалізація). Вкладення у валюту заощадять нерви.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.
Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.
Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD. «Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.