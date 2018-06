Додано: Чет 07 чер, 2018 08:31

Yuri_T написав: у меня не совсем спекуляции.

за сохранность радею.

в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось

теперь же нужна или стратегическая закупка чего-то из классической валютной пары, или валютные ОВГЗ.

Про всяк випадок (можливо, знаєте), на зазначені заокеанські "народні" апарати запчастини від "народних" ойропейців не підходять (локалізація). Вкладення у валюту заощадять нерви. Про всяк випадок (можливо, знаєте), на зазначені заокеанські "народні" апарати запчастини від "народних" ойропейців не підходять (локалізація). Вкладення у валюту заощадять нерви.

