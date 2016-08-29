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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5084508550865087>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:46

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:у меня не совсем спекуляции.
за сохранность радею.
в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось :(


https://korrespondent.net/business/comp ... Volkswagen

Лучшее вложение это Тойота, мало теряет в цене на вторичке, а сейчас по сравнению с 2014-2016 годами даже растет.

Ты пока "повкладывайся". Подрасти. А люди поездят на нормальных европейских авто. Потеряют в цене. Не без того. Меня после сравнения на личном опыте "немцев" и Таеты на японию не тянет.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:50

Re: Валютный рынок в контексте

Зря.. Нема лучше тойоты. Вкусы, понятно, разные... Но, взагали - таете - фореве! :D
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:03

ЛАД Необходимо научиться следить за реакцией людей, по ней можно увидеть, что собеседник не желает дальнейшего общения , даже когда прямо это не сообщает. Именно остановка в нужную минуту поможет Вам побороть собственное занудство, меньше сосредоточивать внимание на подробностях и заранее заканчивать разговор, как он затянется и станет скучным .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:19

Перес де Куэльяр Осталось задать тот же вопрос Новому Гуру - Куэльяру - Де - Нирвана... 8) ?
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:31

  дарий написав:Перес де Куэльяр Осталось задать тот же вопрос Новому Гуру - Куэльяру - Де - Нирвана... 8) ?
..В казематі. VIII
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть.
Сем'я вечеря коло хати,
Вечірня зіронька встає.
Дочка вечерять подає,
А мати хоче научати,
Так соловейко не дає.
Поклала мати коло хати
Маленьких діточок своїх;
Сама заснула коло їх.
Затихло все, тілько дівчата
Та соловейко не затих
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:39

  Libo написав:Львівський БатяР
А еще ты, львовский, должен бы лучше остальных знать, что твой Львов вытянули из ж. такие как я, которые ездили к вам несмотря ни на что.
Город еще совсем недавно был обшарпанный и запущенный. Только пару кофеен и понты. Стыдно было иностранцев к вам возить.
И посмотри сейчас. Гордость и лицо страны. И все за счет туризма. За наш счет, кто к вам приезжал.
А Буковель, а Трускавец?
Тоже нам туда не ездить?
Не будем ездить, так вы опять вернетесь на полоныну баранов пасти.
Хана будет вашему туризму.
:lol:

Почнемо з того, що більшість мешканців живе з кордону, точніше з того, що ч/з нього перетягне в обидва боки, а не з туризму. Хоча міська казна з того нічого не отримує (напряму). На цьому поки завершимо :wink:
Тепер, стосовно туризму. Ми отримали в спадщину після розвалу союзу старе занедбане місто. Оскільки промисловість ще за союзу тут була розвинута слабенько (не було заводів гігантів ітд.) і землі в нас не такі родючі як в центральній частині країни. Заробити руками ми не могли, тому довелось заробляти головою. Тобто зробити, щось, що б зацікавило людей не лише приїхати потинятись старими вуличками але й приємно посидіти поїсти попити та відчути колорит та традиції.
Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати :wink: А не тут зробили бо ви їздили...
І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було... :D

П,С
Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с) :D
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:31

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_T написав:у меня не совсем спекуляции.
за сохранность радею.
в мае должен был приехать аппарат из категории "дизельгейт", но пока не сложилось
теперь же нужна или стратегическая закупка чего-то из классической валютной пары, или валютные ОВГЗ.
гривна из разных источников: депо, акции, дивиденды, текущая деятельность.

Про всяк випадок (можливо, знаєте), на зазначені заокеанські "народні" апарати запчастини від "народних" ойропейців не підходять (локалізація). Вкладення у валюту заощадять нерви.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:57

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.

Дата: 07 июня 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,04/26,14 UAH/USD
€ – 30,63/30,85 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,423 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:03

Привет из Днепра-2

Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.

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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:19

Привет из Днепра-3

Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD.
«Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.

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