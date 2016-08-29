|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:20
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго ранку панове.ЧР Киiв 05/10 Трохи вгору ,чекають всі виступ Президента у ВР,та прийняття закону про АкС. Така собі важлива хвилина для Украіни та національноі валюти .Наготовив мішечок гривні на всяк випадок ,якщо буде негативний сценарій.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:21
Re: Валютный рынок в контексте
Хмельницкиц обменки немного вверх 26-26.17
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:35
Ірина Луценко вранці сказала,що вночі президент і МВФ домовились про ту єдину поправку,яка викликала спротив у депутатів.Тому,думаю,що проголосують,отримають транш а далі вже будуть гальмувати ті механізми,які будуть прописані в законі.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:38
Мустафа только что описал поправку о которой идет речь.МВФ немного ослабил свои требования но ввел интересный запобижник что-бы ПАП не смог "своих" протащить в ВАСУ.
Голосование ориентировочно будет в 11:30
Живите своим умом!
|