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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5084508550865087

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:20

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго ранку панове.ЧР Киiв 05/10 Трохи вгору ,чекають всі виступ Президента у ВР,та прийняття закону про АкС. Така собі важлива хвилина для Украіни та національноі валюти .Наготовив мішечок гривні на всяк випадок ,якщо буде негативний сценарій.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

Хмельницкиц обменки немного вверх 26-26.17
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:35

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове.ЧР Киiв 05/10 Трохи вгору ,чекають всі виступ Президента у ВР,та прийняття закону про АкС. Така собі важлива хвилина для Украіни та національноі валюти .Наготовив мішечок гривні на всяк випадок ,якщо буде негативний сценарій.

Ірина Луценко вранці сказала,що вночі президент і МВФ домовились про ту єдину поправку,яка викликала спротив у депутатів.Тому,думаю,що проголосують,отримають транш а далі вже будуть гальмувати ті механізми,які будуть прописані в законі.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:38

Мустафа только что описал поправку о которой идет речь.МВФ немного ослабил свои требования но ввел интересный запобижник что-бы ПАП не смог "своих" протащить в ВАСУ.

Голосование ориентировочно будет в 11:30
Живите своим умом!
zzzzzz
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