Додано: Чет 07 чер, 2018 10:10

Привет из Днепра-5



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



По состоянию на 11.05 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,17/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесной торговлей.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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