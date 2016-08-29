Начав торги четверга довольно агрессивно, «зеленые быки» на межбанке к 10.38 немного успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,17/26,18 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.
Дата: 07 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.43
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,10 UAH/USD EUR 30,75/30,85 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.
Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.
По состоянию на 11.05 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,17/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесной торговлей.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).
На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).
На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
НБУ дал свежие данные по остаткам ОВГЗ на сегодня. Интересная ситуация, объем гривневых ОВГЗ сократился до 623 млрд грн , это минимум с начала года. В начале года было в обороте на 627 млрд, максимум был в феврале 634 млрд.
К 11.56 стало очевидно повторение в первом приближении на торгах межбанка сюжета предыдущей сессии – на указанное время нерезиденты, «насытившись», снизили темп своих покупок, что стало причиной снижения котировок доллара до 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.
Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
tea написав:Ірина Луценко вранці сказала,що вночі президент і МВФ домовились про ту єдину поправку,яка викликала спротив у депутатів.Тому,думаю,що проголосують,отримають транш а далі вже будуть гальмувати ті механізми,які будуть прописані в законі.
Давайте спрогнозуємо курс доляра сьогоднішнього дня .Так в мене є надія ,що проголосуть АкС,тоді курс доляра піде вниз ,та до кінця дня ,можливо по інерціі провалиться нижче 26.При негативному сценаріі до вечора курс стрибне до 26.30 ,та буде наростати попит .Моя думка.
Думаю,що ані перше,ані друге.Тобто нижче 26 сьогодні не піде,але й вище 26.15 теж.
bugalter написав: Он черешню покупал импортную по 300 грн ,а вы про авто ,и по ушам ездит здесь не бесплатно.
Ну здрасьте, американские миллионеры тебе по ушам за деньги ездят. Тем более, гусар. Скажешь такое. Сам не жлоб, девчонкам щедро плачу и угощаю. А кормит меня сокровенное ремесло, тайнами которого я был наделен Всевышним и тайным приютом.