Додано: Чет 07 чер, 2018 12:32

Привет из Днепра-8



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.



Меж тем, довольно рано, в 10.00 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали изрядную ширину спреда: 26,13/26,17 UAH/USD. «Утро началось широко, но реально, демонстрируя нерешительность игроков», - заметил наш консультант.

Вскоре, к 10.15 Киева, участники валютного межбанка определились с настроениями, инициировав рост курса «американца» до 26,17/26,18 UAH/USD.

«Не все нерезиденты успели скупиться накануне», - сказал наш консультант.



Начав торги четверга довольно агрессивно, «зеленые быки» на межбанке к 10.38 немного успокоились, что отразилось на замерших на уровне 26,17/26,18 UAH/USD ценах доллара, сопровождавшихся равновесием спроса и предложения.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру четверга стал «легче», понизившись с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн., повышая «теоретическую» вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке в «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Национальный банк в среду, 06 июня, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 13, 663 млрд грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



По состоянию на 11.05 котировки безналичного доллара на межбанке не покинули отметку 26,17/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесной торговлей.



К 11.56 стало очевидно повторение в первом приближении на торгах межбанка сюжета предыдущей сессии – на указанное время нерезиденты, «насытившись», снизили темп своих покупок, что стало причиной снижения котировок доллара до 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж СКВ.



Дополуденная попытка «зеленого» ралли на торгах валютного межбанка , захлебнувшаяся из-за нехватки гривни, сопровождалась признаками некоторого «сжатия» гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в согласии со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.35 котировки безналичного доллара, сохранив сбалансированную торговлю, не покинули отметку 26,16/26,17 UAH/USD.



Около 13.01 Киева на фоне немного выросших цен (26,165/26,175 UAH/USD) доллара на межбанке , межбанковский рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,430 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 06 июня по обеим позициям прибавил по 20,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 июня по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1775, поднявшись до $1,1800 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив до $1,1807 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На открытии торгов 07 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «низкие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,14 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0 коп., предложение прибавило 9,0 коп.); евро – 30,80/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 июня спрос вырос на 30,0 коп., офера прибавили 25,0 коп.); рубль - 0,410/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера выросли на 20 пунктов).



На старте торгов 07 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют Едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый», но «нервный».



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,04/26,14 UAH/USD, евро – 30,63/30,85 UAH/EUR, рубль 0,415/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,10 UAH/USD, евро (опт) 30,75/30,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75/30,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,45/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 26,04/26,08 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,07/26,15 UAH/USD; евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,420 RUB/USD.



Последняя или предпоследняя гастроль нерезидентов приподняла в четверг средневзвешенный курс безналичного доллара на копейку, сопровождаясь заметным отставанием в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущей сессии. Не исключено, последнее связано с очередным изъятием с рынка порции гривневой ликвидности, а также «ползучего» подорожания «американца», к которому еще не адаптировались потенциальные его покупатели.



На наличном рынке тем временем прежняя картина: реагируя на «зеленых быков» межбанка, безотносительно очевидной сезонности их тамошнего доминирования, держатели «зеленого» кэша начали его придерживать, что в свою очередь стало главной причиной заметного роста более значимых бидов доллара, вослед за которым вверх полезли о офера.



Не исключено, этот, став более заметным рост, поддерживал «бычьи» настроения на валютном межбанке.



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на рынке безналичного доллара на ближайших торгах межбанка, которое наверняка будет поддержано «пятничным синдромом».



Рост цен на наличном рынке, по всей видимости, прекратится из-за спорадически возникавших проблем с ликвидностью. «Первые звоночки» в этой теме прозвучали на рынке Запорожья, а их соседи в Днепре к полудню четверга были вынуждены потихоньку дисконтировать офера наличного «американца».



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