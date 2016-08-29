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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5087508850895090

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:37

  сірий написав:Алилуя, благая весть за сегодня.

«Кеди на гвiздочок» хай трохи стихне.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43

  шурец написав:
  Oleg_Sa написав:Вниз, проголосовали?

да

Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43

  Yuri_61 написав:
  tea написав:Думаю,що ані перше,ані друге.Тобто нижче 26 сьогодні не піде,але й вище 26.15 теж.

дно в этом году уже? или ждать до осени?

Та Ви ж,ніби,позавчора збирались купувати?
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:51

  tea написав:
  Yuri_61 написав: дно в этом году уже? или ждать до осени?
Та Ви ж, ніби, позавчора збирались купувати?

Да он просто троллит и флудит. Эту тысячу можно было купить еще пару-тройку недель назад по 26.10 в любой обменке.
Starikan
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