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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:37
сірий написав:
Алилуя, благая весть за сегодня.
«Кеди на гвiздочок» хай трохи стихне.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
шурец написав: Oleg_Sa написав:
Вниз, проголосовали?
да
Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
Yuri_61 написав: tea написав:
Думаю,що ані перше,ані друге.Тобто нижче 26 сьогодні не піде,але й вище 26.15 теж.
дно в этом году уже? или ждать до осени?
Та Ви ж,ніби,позавчора збирались купувати?
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Додано: Чет 07 чер, 2018 12:51
tea написав: Yuri_61 написав:
дно в этом году уже? или ждать до осени?
Та Ви ж, ніби, позавчора збирались купувати?
Да он просто троллит и флудит. Эту тысячу можно было купить еще пару-тройку недель назад по 26.10 в любой обменке.
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