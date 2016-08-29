RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5088508950905091>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Вим’я мнуть . Напрягло трохи виступи голiв фракцiй : Жо.облок , коса, вила, Парасюки -проти. Чека€мо.

И 315 "ЗА" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 458
З нами з: 16.05.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:37

  сірий написав:Алилуя, благая весть за сегодня.

«Кеди на гвiздочок» хай трохи стихне.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 06.01.17
Подякував: 474 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43

  шурец написав:
  Oleg_Sa написав:Вниз, проголосовали?

да

Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.
tea
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 15.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43

  Yuri_61 написав:
  tea написав:Думаю,що ані перше,ані друге.Тобто нижче 26 сьогодні не піде,але й вище 26.15 теж.

дно в этом году уже? или ждать до осени?

Та Ви ж,ніби,позавчора збирались купувати?
tea
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 15.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:51

  tea написав:
  Yuri_61 написав: дно в этом году уже? или ждать до осени?
Та Ви ж, ніби, позавчора збирались купувати?

Да он просто троллит и флудит. Эту тысячу можно было купить еще пару-тройку недель назад по 26.10 в любой обменке.
Starikan
2
 
Повідомлень: 14813
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:06

А за что проголосовали?
Будут судить коррупционеров?
Сами себя высекут?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
Повідомлень: 805
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:12

  Starikan написав:Да он просто троллит и флудит. Эту тысячу можно было купить еще пару-тройку недель назад по 26.10 в любой обменке.


В прошлом сезоне была ещё более примитивная легенда:не на что жить,нечем платить за газ,кому я нужен в 55 лет,а теперь причесали штирлица к профилю ветки,так что растёт уровень проФФесионализма в ольгино :lol:

Завтра градус напряжения спадёт,не будет за что зацепиться дафне и свите)))

Надеюсь наелись нерезы,и можно будет околачиваться на МБ по 26.10,а налик опять к 26,кстати,пока все вчера зевали,НБУ 20 лямов отправил в закрома!
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9649
З нами з: 30.12.09
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:12

Re: Валютный рынок в контексте

Все, тепер можна той нікчемний долар нікчемити до 25))
Тризуб
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15

  Captain Obvious написав:А за что проголосовали?
Будут судить коррупционеров?
Сами себя высекут?

Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати.
Вихід для народних обранців буде один - оформлювати другий паспорт такої країни,яка не видає своїх громадян.Це реально.Наприклад,одна з країн - Ізраїль.
tea
 
Повідомлень: 14271
З нами з: 15.11.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:22

Re: Валютный рынок в контексте

21
Антикорупційний суд в Україні: як буде працювати і що змінить
branding
НОВИНИ ПОЛІТИКИ
14.9т Більше 300 "за": Рада схвалила створення Антикорупційного суду
07 червня 2018, 13:31
Читати новина по-російськи
Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440).


За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Документ, позначений як невідкладний, був зареєстрований в Раді 22 грудня 2017 року і прийнятий у першому читанні 1 березня.

Новини
Названі можливі терміни запуску Антикорупційного суду в Україні

У пояснювальній записці до документа сказано, що проект закону спрямований на визначення основ організації та діяльності Вищої антикорупційного суду і спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності.


На посаду судді антикорупційного суду громадянин України може бути призначений , якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених законом "Про судоустрій і статус суддів", а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією і відповідає одній з таких умов:

має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років;

має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років;

має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та / або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років

має сукупний досвід (стаж) зазначеної в пунктах 1-3 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше семи років.
Тризуб
 
Повідомлень: 7
З нами з: 04.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5088508950905091>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1224, 1225, 1226
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12257 1334405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 12:54
Vitaka
Валютный рынок в мире 1 ... 625, 626, 627
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6265 1325297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 чер, 2018 10:47
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 37386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.