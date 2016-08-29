И 315 "ЗА" )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:35
Re: Валютный рынок в контексте
И 315 "ЗА" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:37
«Кеди на гвiздочок» хай трохи стихне.
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:43
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:51
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:06
А за что проголосовали?
Будут судить коррупционеров?
Сами себя высекут?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:12
В прошлом сезоне была ещё более примитивная легенда:не на что жить,нечем платить за газ,кому я нужен в 55 лет,а теперь причесали штирлица к профилю ветки,так что растёт уровень проФФесионализма в ольгино
Завтра градус напряжения спадёт,не будет за что зацепиться дафне и свите)))
Надеюсь наелись нерезы,и можно будет околачиваться на МБ по 26.10,а налик опять к 26,кстати,пока все вчера зевали,НБУ 20 лямов отправил в закрома!
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:12
Re: Валютный рынок в контексте
Все, тепер можна той нікчемний долар нікчемити до 25))
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:15
Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати.
Вихід для народних обранців буде один - оформлювати другий паспорт такої країни,яка не видає своїх громадян.Це реально.Наприклад,одна з країн - Ізраїль.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:22
Re: Валютный рынок в контексте
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Антикорупційний суд в Україні: як буде працювати і що змінить
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НОВИНИ ПОЛІТИКИ
14.9т Більше 300 "за": Рада схвалила створення Антикорупційного суду
07 червня 2018, 13:31
Читати новина по-російськи
Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440).
За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.
Документ, позначений як невідкладний, був зареєстрований в Раді 22 грудня 2017 року і прийнятий у першому читанні 1 березня.
Новини
Названі можливі терміни запуску Антикорупційного суду в Україні
У пояснювальній записці до документа сказано, що проект закону спрямований на визначення основ організації та діяльності Вищої антикорупційного суду і спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності.
На посаду судді антикорупційного суду громадянин України може бути призначений , якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених законом "Про судоустрій і статус суддів", а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією і відповідає одній з таких умов:
має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років;
має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років;
має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та / або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років
має сукупний досвід (стаж) зазначеної в пунктах 1-3 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше семи років.
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