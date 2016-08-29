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Антикорупційний суд в Україні: як буде працювати і що змінить

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НОВИНИ ПОЛІТИКИ

14.9т Більше 300 "за": Рада схвалила створення Антикорупційного суду

07 червня 2018, 13:31

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Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (№7440).





За відповідне рішення у другому читанні проголосували 315 народних депутатів при мінімально необхідних 226.



Документ, позначений як невідкладний, був зареєстрований в Раді 22 грудня 2017 року і прийнятий у першому читанні 1 березня.



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Названі можливі терміни запуску Антикорупційного суду в Україні



У пояснювальній записці до документа сказано, що проект закону спрямований на визначення основ організації та діяльності Вищої антикорупційного суду і спеціальних вимог до суддів цього суду та гарантій їх діяльності.





На посаду судді антикорупційного суду громадянин України може бути призначений , якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, передбачених законом "Про судоустрій і статус суддів", а також володіє знаннями і практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією і відповідає одній з таких умов:



має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років;



має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років;



має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та / або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років



має сукупний досвід (стаж) зазначеної в пунктах 1-3 цієї частини роботи (професійної діяльності) не менше семи років.