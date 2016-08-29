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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5088508950905091

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:26

  tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати. Вихід для народних обранців буде один - оформлювати другий паспорт такої країни,яка не видає своїх громадян.Це реально.Наприклад,одна з країн - Ізраїль.

Треба знiмати недоторканнiсть , щоб не встигали ,як щурi тiкати .Народний обранець повинен мати лише один паспорт ,паспорт Украiни , ма€ iшний -на вихiд з ВР.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:30

Запорожье повы 26,06-26,15
черешня 12-15
абрикос 30
вишня 20
купил пару серебряных монет
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40

edvardd нормальный ход, у нас черешня - 15, вишня-30, абрикоса-40, персик -55
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:07

Киiв продаж доляра трохи вниз /08

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17

  tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати.


Нееее. Надо будет еще потратить год на сам процесс создания более-менее рабочей структуры антикоррупционного суда.
А потом в течение n-ного времени нужно будет создать "спеціалізовані грати для антикорупционерів". Как же бедняжки будут сидеть в обычных камерах - проблема однако.
:mrgreen:
Только к концу этих событий из нынешних д** судить будет некого - всех ветром снесет на мальдивы. :evil:
Alex2007
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