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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5089509050915092>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:26

  tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати. Вихід для народних обранців буде один - оформлювати другий паспорт такої країни,яка не видає своїх громадян.Це реально.Наприклад,одна з країн - Ізраїль.

Треба знiмати недоторканнiсть , щоб не встигали ,як щурi тiкати .Народний обранець повинен мати лише один паспорт ,паспорт Украiни , ма€ iшний -на вихiд з ВР.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:30

Запорожье повы 26,06-26,15
черешня 12-15
абрикос 30
вишня 20
купил пару серебряных монет
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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 13:40

edvardd нормальный ход, у нас черешня - 15, вишня-30, абрикоса-40, персик -55
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:07

Киiв продаж доляра трохи вниз /08

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17

  tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати.


Нееее. Надо будет еще потратить год на сам процесс создания более-менее рабочей структуры антикоррупционного суда.
А потом в течение n-ного времени нужно будет создать "спеціалізовані грати для корупционерів". Как же бедняжки будут сидеть в обычных камерах - проблема однако.
:mrgreen:
Только к концу этих событий из нынешних д** судить будет некого - всех ветром снесет на мальдивы. :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54

  tea написав:Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.

Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

Подивимось, як тепер корупційні змії будуть пожирати себе з хвоста))

Ну, і тепер долар буде пададати, як стиглі яблука у саду Лібо))
Тризуб
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:36

  centurionus написав:
  tea написав:Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.

Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт.

заїжджена байка про дефіцит - але звідки той дефіцит береться?
он уряд знову вже заборгував 100 млрд компенсації за газ по ПСО
крім того мфв конкретно вимагає САМЕ ЗМІНУ ЦІНИ
читайте першоджерела, а не пишіть тут штабні кліше
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:38

Alex2007
да похэр - доки це влаштовує кредиторів і вони дають бабки
ми ж тут курс обговорюємо?
pashuha
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:54

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:купил пару серебряных монет

По серебряным с тиражом более 2500 шт. лучше не напрягаться... Скорее что-нибудь в золоте... Для души - тада понятно. Хотя есть у нас гораздо более красивые монеты.https://bank.gov.ua/control/uk/currentmoney/cmcoin/list
Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних). :oops:
Из выпуска 17-го эта нравится - https://bank.gov.ua/control/uk/currentm ... oin_id=761
дарий
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