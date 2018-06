Додано: Чет 07 чер, 2018 14:54

tea написав: Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ. Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.

Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт. Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell