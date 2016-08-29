tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати. Вихід для народних обранців буде один - оформлювати другий паспорт такої країни,яка не видає своїх громадян.Це реально.Наприклад,одна з країн - Ізраїль.
Треба знiмати недоторканнiсть , щоб не встигали ,як щурi тiкати .Народний обранець повинен мати лише один паспорт ,паспорт Украiни , ма€ iшний -на вихiд з ВР.
tea написав:Проголосували за створення АКС.А далі будуть гальмувати всі процеси,іншого виходу в них немає.Але все одно рано чи пізно будуть сформовані всі інституції і поставлені всі кадри.Тоді НАБУ буде заводити кримінальні справи,САП формувати в суді позицію обвинувачення,а судді АКС судитимуть і саджатимуть за грати.
Нееее. Надо будет еще потратить год на сам процесс создания более-менее рабочей структуры антикоррупционного суда. А потом в течение n-ного времени нужно будет создать "спеціалізовані грати для корупционерів". Как же бедняжки будут сидеть в обычных камерах - проблема однако.
Только к концу этих событий из нынешних д** судить будет некого - всех ветром снесет на мальдивы.
tea написав:Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.
Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
tea написав:Тепер побажаємо Гройсману вдалих переговорів з МВФ по ціні на газ.
Якщо нічого не змінилося з попередніх перемовин, то корінь проблеми не в газі зовсім, а в дефіциті бюджету. Керманичі пояснювали великий дефіцит наївним місіонерам не тим, що крадуть, а цінами на газ. "Вимоги" МВФ - зручне виправдовування + гешефт.
заїжджена байка про дефіцит - але звідки той дефіцит береться? он уряд знову вже заборгував 100 млрд компенсації за газ по ПСО крім того мфв конкретно вимагає САМЕ ЗМІНУ ЦІНИ читайте першоджерела, а не пишіть тут штабні кліше