Додано: Чет 07 чер, 2018 16:14

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, потерявший в среду относительно доллара 0,62 коп., на торгах четверга понизился на 0,93 коп., оказавшись на уровне 26,1717 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар ограничился расширением спреда до 26,13/26,17, словно сомневаясь в правильности выбора дальнейшего маршрута движения, а уже спустя 20 минут определился, повысившись к 26,17/26,18 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими в сопровождении активных покупок СКВ нерезидентами, у которых 07-го продолжался сезон репатриации дивидендов, до 11.05 Киева.

Подобно сценарию предыдущей сессии, с указанного часа на рынке появились продажи доллара системными игроками на фоне спада активности покупок СКВ «варягами», что дало старт коррекции курса СКВ, начавшейся с цифры 26,16/26,17 UAH/USD. В отлитие от торгов среды, нынешний откат «американца» шел трудно, и до 12.30 цена его не покидала отметку 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

На обеденный перерыв рынок ушел на фоне немного выросших цен доллара (26,165/26,175 UAH/USD) около 12.55. Эта цена оставалась действующей до 13.35, немного приподнявшись в указанный час (26,165/26,185 UAH/USD).

С 16.05 на опустевшем рынке единичные продажи СКВ дали начало поэтапному снижению ее курса до 26,145/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,145/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия валютного межбанка в четверг.



Большинство сделок на межбанке 07 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1717 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, на межбанке 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии.

Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на межбанке в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на межбанке , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».



О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.



Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.





Дата: 07 июня 2018 г. 17.28



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра – 26,07/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)

€ – 30,85/31,05 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,80/31,05 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,420 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.



По мере снижения активности «зеленых быков» на межбанке «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело оптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку с минусом» и повторившей показатели предыдущей сессии.





Дата: 07 июня 2018 г. на 17.14

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,05/26,10-11 UAH/USD (с утра 26,05/26,10 UAH/USD, к полудню 26,06/26,12 UAH/USD)

€ 30,80/31,0 UAH/EUR (с утра 30,75/30,85 UAH/EUR, к полудню 30,80/30,95 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня баланс спроса и предложения на рынке столицы удалось сохранить ценой незначительного повышения котировок доллара и евро.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении установившегося с открытия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня, сопровождаемое ростом действующих цен: 26,06/26,12 UAH/USD, евро – 30,80/30,95 UAH/EUR. Столичные дилеры констатируют равновесную торговлю в паре доллар-гривня. Ростом цен удалось сохранить баланс.



После обеда, на киевском рынке цены в паре доллар-гривня немного понизились в ответ на более спокойные настроения межбанка и ставший менее активным клиентский спрос.

Своевременные ревизии действующих цен киевскими дилерами сберегло относительное равновесие покупок и продаж, что, впрочем, не спасло рынок столицы от вялой торговой активности - заслужив «тройку», обороты повторили показатели предыдущей сессии.





Дата: 07 июня 2018 г.



17.22 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,07/26,12 UAH/USD (с утра - 26,07/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,15 UAH/USDD)

€ – 30,80/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,75/31,00 UAH/EUR, к полудню - 30,75/31,00 UAH/EUR)

RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,416/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях оптового клиентского спроса.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали угасание клиентской торговой активности на фоне относительной стабильности действующих цен.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении традиционной полуденной паузы в торговле (держатели доллара надеются на «продолжение банкета» и рост СКВ, а потенциальные покупатели заметили заморозку подорожания безналичного «американца») в сопровождении немного изменившихся с открытия цен: 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 30,75/31,00 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.



После обеда, с 13.40, на рынке Запорожья возобновилась двусторонняя довольно активная торговля в паре доллар-гривня. К исходу сессии установилось относительное равновесие спроса и предложение при некотором преобладании клиентских оферов валюты.



Этот мизерный «перекос» не смог повредить обороты, заслужившие, как и накануне, от местных дилеров «твердую четверку».





Дата: 07 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,05/26,13 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,14 UAH/USD)

€ – 30,70/31,00 UAH/EUR (с утра – 30,63/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/31,00 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,423 UAH/RUB)



US

