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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5090509150925093

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32

  дарий написав:Libo Ув.господин Либо!
И ваааще, где-же Ваш личный Канал?
Смотреть правда! буду и всем друзьям порекомендую! :P

У Лібо є свій особистий канал.Але там дітям до 18 років заборонено дивитись.
Лібо там знімається у різних ролях - поетом,диверсантом,Казановою,рідше сантехніком.
Але кожен сюжет має гарний кінець.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:35

  дарий написав:дядя Caша Слабенький рост доки не пройшов... :roll: Главная проблема в отсутствии бумаги...Кто-то ж ее должен иметь? :cry:Наверно, вся ушла на путевки в теплые места.


Не проголосовали бы например закон - сразу бы "нашлась" "бумага". :lol:
И в любой момент она может возникнуть из "ниоткуда".
А пока эта самая "бумага" на текущем счету, пусть и под 9-10 %, а не под 14+% с жесткой привязкой к срокам отдачи :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:13

  дарий написав:Den У нас в колхозе пятихатка уже в таких умовах... (АТО, однако). Отобьете за 83 года...Ну и минус коммуналка ... :wink:
Вы чё читаете плохо ?? в СУТКИ
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:21

Den Пардон :oops: Колхоз, однако... :cry:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:26

Alex2007 Вопрос, Кто ж так на Стране на ОВГЗках имеет...? :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:29

  Den написав:
  sryvkin написав:
  дарий написав:Главная проблема в отсутствии бумаги...Кто-то ж ее должен иметь? :cry:


Хороший вопрос... кто?.. Продажи падают кругом, у всех денег нет.
Продажи к прошлому году 50% ++ Цены к прошлому году 20% +++ !!!!PS КУпил дом на Стеценко (Киев), так получилось достался почти на халяву около сотки .. Так вот не знал что с ним делать и решил сдавать посуточно. Так вот за 3000грн в сутки уходит аж бегом уже пол лета распино (бабосы значит у людей есть).

А це Ви здаєте з допомогою певної фірми, яка таким займається? Бо самотужки - це пекельна праця!
Tekken
 
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