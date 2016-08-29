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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32
дарий написав:Libo
Ув.господин Либо!
И ваааще, где-же Ваш личный Канал?
Смотреть правда! буду и всем друзьям порекомендую!
У Лібо є свій особистий канал.Але там дітям до 18 років заборонено дивитись.
Лібо там знімається у різних ролях - поетом,диверсантом,Казановою,рідше сантехніком.
Але кожен сюжет має гарний кінець.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 18:35
дарий написав:дядя Caша
Слабенький рост доки не пройшов...
Главная проблема в отсутствии бумаги...Кто-то ж ее должен иметь?
Наверно, вся ушла на путевки в теплые места.
Не проголосовали бы например закон - сразу бы "нашлась" "бумага".
И в любой момент она может возникнуть из "ниоткуда".
А пока эта самая "бумага" на текущем счету, пусть и под 9-10 %, а не под 14+% с жесткой привязкой к срокам отдачи
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Додано: Чет 07 чер, 2018 19:13
дарий написав:Den
У нас в колхозе пятихатка уже в таких умовах... (АТО, однако). Отобьете за 83 года...Ну и минус коммуналка ...
Вы чё читаете плохо ?? в СУТКИ
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Додано: Чет 07 чер, 2018 19:29
Den написав: sryvkin написав: дарий написав:
Главная проблема в отсутствии бумаги...Кто-то ж ее должен иметь?
Хороший вопрос... кто?.. Продажи падают кругом, у всех денег нет.
Продажи к прошлому году 50% ++ Цены к прошлому году 20% +++ !!!!PS КУпил дом на Стеценко (Киев), так получилось достался почти на халяву около сотки .. Так вот не знал что с ним делать и решил сдавать посуточно. Так вот за 3000грн в сутки уходит аж бегом уже пол лета распино (бабосы значит у людей есть).
А це Ви здаєте з допомогою певної фірми, яка таким займається? Бо самотужки - це пекельна праця!
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