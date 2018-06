Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 783 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 109 5. более 75% 62% 488 Всього голосів : 783 Додано: Чет 07 чер, 2018 18:32 дарий написав: Libo Ув.господин Либо!

И ваааще, где-же Ваш личный Канал?

У Лібо є свій особистий канал.Але там дітям до 18 років заборонено дивитись.

Лібо там знімається у різних ролях - поетом,диверсантом,Казановою,рідше сантехніком.

Не проголосовали бы например закон - сразу бы "нашлась" "бумага".

И в любой момент она может возникнуть из "ниоткуда".

Den У нас в колхозе пятихатка уже в таких умовах... (АТО, однако). Отобьете за 83 года...Ну и минус коммуналка ... Вы чё читаете плохо ?? в СУТКИ Den

дарий Пардон Колхоз, однако... дарий

Alex2007 Вопрос, Кто ж так на Стране на ОВГЗках имеет...? дарий



Den написав: sryvkin написав: дарий написав: Главная проблема в отсутствии бумаги...Кто-то ж ее должен иметь? Хороший вопрос... кто?.. Продажи падают кругом, у всех денег нет. Продажи к прошлому году 50% ++ Цены к прошлому году 20% +++ !!!!PS КУпил дом на Стеценко (Киев), так получилось достался почти на халяву около сотки .. Так вот не знал что с ним делать и решил сдавать посуточно. Так вот за 3000грн в сутки уходит аж бегом уже пол лета распино (бабосы значит у людей есть). А це Ви здаєте з допомогою певної фірми, яка таким займається? Бо самотужки - це пекельна праця! Tekken

дарий Посуточно сто пудов этим заниматься надо. Уборка общение контроль (ну и де*** понятно). дарий

Den написав: Продажи к прошлому году 50% ++ Цены к прошлому году 20% +++ Рад за вас! Интересно, что и в каком регионе вы продаете. sryvkin



Рад за вас!

Интересно, что и в каком регионе вы продаете. Рад за вас!Интересно, что и в каком регионе вы продаете. sryvkin

Повідомлень: 37 З нами з: 30.06.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 19:54 Re: Валютный рынок в контексте pashuha написав: крім того мфв конкретно вимагає САМЕ ЗМІНУ ЦІНИ

читайте першоджерела, а не пишіть тут штабні кліше крім того мфв конкретно вимагає САМЕ ЗМІНУ ЦІНИчитайте першоджерела, а не пишіть тут штабні кліше

Обдарований генію окремих місцин, надайте посилання на "першоджерела" [аудіозаписи перемовин бажано] - вивчимо. Обдарований генію окремих місцин, надайте посилання на "першоджерела" [аудіозаписи перемовин бажано] - вивчимо. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 698 З нами з: 07.10.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 20:07



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, потерявший в среду относительно доллара 0,62 коп., на торгах четверга понизился на 0,93 коп., оказавшись на уровне 26,1717 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 06 июня с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,165 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 09.55, выйдя в реальную сферу, доллар ограничился расширением спреда до 26,13/26,17, словно сомневаясь в правильности выбора дальнейшего маршрута движения, а уже спустя 20 минут определился, повысившись к 26,17/26,18 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими в сопровождении активных покупок СКВ нерезидентами, у которых 07-го продолжался сезон репатриации дивидендов, до 11.05 Киева.

Подобно сценарию предыдущей сессии, с указанного часа на рынке появились продажи доллара системными игроками на фоне спада активности покупок СКВ «варягами», что дало старт коррекции курса СКВ, начавшейся с цифры 26,16/26,17 UAH/USD. В отлитие от торгов среды, нынешний откат «американца» шел трудно, и до 12.30 цена его не покидала отметку 26,16/26,17 UAH/USD, сопровождаясь равновесием покупок и продаж.

На обеденный перерыв рынок ушел на фоне немного выросших цен доллара (26,165/26,175 UAH/USD) около 12.55. Эта цена оставалась действующей до 13.35, немного приподнявшись в указанный час (26,165/26,185 UAH/USD).

С 16.05 на опустевшем рынке единичные продажи СКВ дали начало поэтапному снижению ее курса до 26,145/26,165 UAH/USD.



Эти уровни цен (26,145/26,165 UAH/USD) оставались действующими на межбанке до самого закрытия торгов, этими же курсами завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в четверг.



Большинство сделок на межбанке 07 июня, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1717 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1717 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 07 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 июня, сохранив «бычий» тренд, прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, на МЕЖБАНКЕ 07-го курс доллара наверх толкали покупками нерезиденты в рамках очередного сезона репатриации дивидендов, не особенно считаясь с ценой СКВ уже со старта сессии.

Покупки доллара банками-резидентами была сведена до минимума превентивными мероприятиями НБУ по изъятию с рынка гривневой ликвидности.

Регулятор накануне продал депозитные сертификаты общей суммой 13, 663 млрд. грн., способствуя сжатию гривневой ликвидности.



Во-вторых, участники межбанка готовились к очередному наполнению гривневого ресурса. В среду Минфин должен был «погасить» «короткие» ОВГЗ на сумму 2,3 млрд. грн., и заметная часть этой ликвидности могла появиться на МЕЖБАНКЕ в четверг. Это заставляло экспортеров «придерживать» валюту.



В-третьих, «бычий» тренд безналичной СКВ был поддержан заметным подорожанием наличного доллара, не связанным с настроениями на МЕЖБАНКЕ , а большей частью из-за проблем с клиентским «приносом».



О том, что НБУ усердно готовился к торгам межбанка в четверг, изымая с рынка гривневую ликвидность, дали понять упавшие по состояние на утро 07-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 42 253,1 млн. грн. к отметке 40 335,6 млн. грн. Полагаю, это, как и накануне, замедлило рост средневзвешенного курса СКВ до 0,93 коп.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 июня заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу упал объем гривневого инструмента, лишая возможности многих игроков приобретать СКВ.



Во-вторых, продолжающийся вот уже четыре сессии «бычий» тренд рынка безналичного доллара – не самый лучший фон для ликвидности сделок. Выросшая в цене СКВ не по карману значительной части игроков.











Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 07 июня продемонстрировал дообеденный рост действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, который после полудня сменился коррекцией, в целом повторяя динамика рынка «зеленого» безнала на МЕЖБАНКЕ в этот четверг.



Кроме того, полагаю, заставили дилеров наличного рынка немного умерить свой аппетит к роста риски снижения оборотов.

В целом можно считать, что в течение четверга наличная пара доллар-гривня сузила спреда за счет коррекции менее значимых оферов. Дилеры наличного «неформального» рынка не хотели терять покупателей СКВ, снижая позицию «предложение», а также не стали отказываться от клиентского «приноса», сохранив в течение 07-го уровни бидов в «приподнятом» с утра состоянии.



Большинство рынков вышеперечисленных городов завершили сессию четверга в равновесии покупок и продаж, которое, как и накануне, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности. В целом, обороты наличного рынка 07-го повторили показатели предыдущей сессии. Это же касается и рынка Запорожья, который, похоже, никак не отыщет баланс, констатировав по итогам четверга незначительное преобладание клиентского «приноса».



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила копейку (рынок Харькова), офера «зеленой» СКВ 07-го либо не изменились (рынок Киева), либо потеряли 1,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» выросли на 1,0-3,0 коп., позиция «предложение» стала выше на 1,0-2,0 коп.



Итак, начав сессию 07 июня с приподнятых предварительно цен в расчете на углубление «бычьего» тренда рынка доллара на МЕЖБАНКЕ , дилеры «неформального» наличного рынка в дальнейшем занимались постепенным снижением менее значимых оферов, не трогая «приподнятые» биды, стараясь подобным манером сохранить в должном объеме клиентский «принос» валюты, а также стимулировать клиентские же покупки СКВ. «Попутно» дилеры-«неформалы» такими ценовыми ревизиями обеспечивали сбалансированность рынка.



Полагаю, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра в целом отражает общую картину четверга на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 07 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD, евро – 30,85/31,05 UAH/EUR, рубль – 0,412/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условия равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов и выросшей волатильности.



По мере снижения активности «зеленых быков» на МЕЖБАНКЕ «нервозность» на наличном рынке Днепра пошла на спад, а равновесие спроса и предложения сохранилось.



Около 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, отвечая на настроения клиентов и потерю энтузиазма «зеленых быков» межбанка: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB. Символической ревизией цен местным дилерам удалось сохранить баланс спроса и предложения. На моменте рынок «вялый» и все еще «немного нервный».



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня немного сузили спред, понизив офера и сохраняя равновесие покупок и продаж. Последнее, однако, не привело розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра к росту ликвидности, заслужившей по итогам четверга «четверку» и повторившей показатели предыдущей сессии.



В течение четверга биды наличного «неформального» розничного доллара не изменились, позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копеек.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги четверга в котором завершились уровнями 26,07/26,12 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, сопровождаясь некоторой волатильностью. По мере поступления сводок с торгов «зеленым» безналом, оптовый сегмент успокаивался и «позволил себе» начать дисконтировать менее значимые офера в паре доллар-гривня.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены пар доллар-гривня и евро-гривня символически изменились с уровней открытия: 26,07/26,13 UAH/USD, евро – 30,80/31,05 UAH/EUR, рубль 0,410/0,420 UAH/RUB, сопровождаясь сбалансированной, хотя и низколиквидной торговлей, главным образом в паре доллар-гривня.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которой, кстати, требовалась пролонгация снижения оферов.



По итогам четверга дилерам опта удалось сохранить равновесие покупок и продаж, которое, однако, не привело обороты к росту – по итогам дня ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 07 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 июня биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 2,0 копейки.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 июня уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечные «привесы» бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 25,0 коп., позиция «предложение» прибавила 20,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение четверга 07 июня, приходилось заниматься сразу несколькими проектами: реагировать на «нервничающих» клиентов в паре доллар-гривня, пытаясь оперативно подстраиваться к настроениям в «зеленом» секторе межбанка, стараясь при этом «соблазнить» потенциальных клиентов «вкусными» ценами приема и столь же привлекательными уровнями оферов.



Однако, при этом наши валютчики не упускали из виду стартовавшее с азиатской сессии мирового рынка forex ралли пары евро-доллар, которое сумело «забросить» евро на европейской сессии заметно выше концептуальнозначимой отметки $1,180.



Наши дилеры учли эту динамику пары евро-доллар «в миру», заметно повысив в течение четверга обе позиции наличной пары евро-гривня.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1793 к отметке $1,1825 констатировав внутридневное его повышение на скромные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка смогли адекватно отреагировать на этот рост пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1775 пара евро-доллар до 09.00 Киева очень медленно росла в цене, оказавшись в указанный час на цифре $1,1800. С открытием европейской сессии рынка forex пара евро-доллар, как водился, «занервничала» и упала к $1,1794, инициировав с этой локальной «ямы» динамичное ралли, которое уже около 10.30 Киева забросило» пару в диапазон $1,1812-1,1836, который она не покидала до 20.10 Киева, показав с этого часа некоторое стремление к коррекции…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США к евро снижается в четверг на растущих ожиданиях скорого сворачивания программы количественного смягчения (QE) Евроцентробанком.



Курс евро по состоянию на 15.36 Киева находится на уровне $1,1832 по сравнению с $1,1776 на закрытие предыдущей сессии.



Трейдеры продолжают активно покупать евро на фоне ожиданий, что ЕЦБ объявит о планах сворачивания QE уже на ближайшем заседании, которое пройдет на следующей неделе.

Ранее ожидалось, что это произойдет лишь на июльском заседании, однако в среду представители Европейского ЦБ дали понять, что это может произойти раньше.

Так, главный экономист ЕЦБ Петер Прат заявил, что предстоящее заседание Центробанка, которое состоится 14 июня в Риге, станет решающим для определения сроков сворачивания им программы выкупа активов объемом Є 2,5 трлн.



Меж тем глава Бундесбанка Йенс Вайдман в среду дал понять, что был бы рад, если бы ЕЦБ полностью завершил выкуп активов в рамках QE до конца 2018 года.

Заявления представителей ЕЦБ привели к изменению ожиданий трейдеров в отношении даты первого за долгое время повышения ставки Евроцентробанком.



Если ранее инвесторы считали наиболее вероятным моментом подъема ставки октябрь 2019 года, то теперь они оценивают в 90% шансы на повышение ставки в июле 2019 года.



Евро является наиболее динамичной валютой на этой неделе благодаря растущим ожиданиям изменения настроя ЕЦБ в сторону более «ястребиного».

Комментарии представителей ЕЦБ указывают на усиление экономики и инфляции, и мы все больше рассчитываем на то, что Евроцентробанк объявит о завершении QE на предстоящем заседании.



Доллар также теряет позиции и относительно ряда других мировых валют, включая японскую иену, в ожидании встречи лидеров государств G7 в Канаде.

Индекс доллара USDX, отслеживающий колебания доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов на 0,3%.



Курс американской валюты относительно иены уменьшился до ¥110,05 против ¥110,18 накануне.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥130,2 по сравнению со ¥129,73 по итогам сессии в среду.



Саммит G7 начнется в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) в пятницу. Как ожидается, одной из основных его тем будут торговые разногласия шести участников «большой семерки» с США из-за американских пошлин на сталь и алюминий.



Не распыляя внимание на вербальные интервенции топ-менеджмента ЕЦБ, так взволновавшее forex в среду, мы, возвращаясь назад, полагаем, что разворот к росту доллара в последние полтора месяца был вызван во многом опасениями относительно глобальной торговой войны и общим сворачиванием аппетитов к риску в связи с этим.

В начале мая риски торговой войны США и Китая в значительной степени снизились, американские фондовые рынки пошли вверх. Также в мае доллар приостановил рост или даже начал падение к другим основным валютам forex, кроме евро и фунта стерлингов. Кажется, что из-за итальянской истории евро оказался слабее других пар и отстал от общих тенденций. Однако нельзя не отметить, что в последний месяц пара евро-доллар демонстрирует высокую корреляцию с индексом фондовых рынков развивающихся стран (Emerging markets) MSCI EM.



Как мы неоднократно подчеркивали, «сильный» доллар объясняется слабостью аппетита к риску на рынке. Для уверенного роста евро нужен мощный рост аппетитов к риску и рост рынков, например такой, как в декабре 2017 - январе 2018 года. Тогда наблюдалось общее падение доллара ко всем типам активов.



Как мы указывали в предыдущем «вечернем обзоре» (



Новый бум оптимизма на рынках возможен, если США и Китай придут соглашению по торговле и риск глобальной торговой войны будет снят окончательно. Существенные подвижки в этом направлении уже есть – Китай предложил покупать у США товары на 70 млрд. долл. в год (продовольствие и энергоносители) в обмен на отказ США от ранее анонсированных тарифов.



Конечно, есть другой, не менее важный фактор, влияющий на курс валют – монетарная политика.



Перманентные повышения ставки ФРС на фоне ультрамягкой политики ЕЦБ парадоксально сопровождались падением доллара в 2017 году. Взаимосвязь между курсом пары евро-доллар и дифференциалом ставок между США и Европой сломалась.



Разница в доходностях 2-летних облигаций Германии и США достигла рекорда в апреле 2018 года. Но коррекция по паре от $1,25 до $1,15 несколько уменьшила это расхождение.



Постепенное ужесточение монетарной политики ФРС в долгосрочной перспективе должно привести к укреплению позиций доллара на forex, но мы все же полагаем, что до сентября у пары евро-доллар еще есть возможность подняться поближе к отметке $1,20 на росте аппетитов к риску.



При этом рискнем предположить, что новостные формальные поводы, которыми профильные аналитики будут «оправдывать» рост евро, вероятнее всего, как раз будут основаны именно с монетарной политикой.



Большое внимание, явно несоразмерное реальному его воздействию на рынок, уделяется теме возможной нормализации монетарной политики ЕЦБ.



В частности, публикация агентством Bloomberg 05 июня ((



При этом давно озвучено, что ЕЦБ до конца года так или иначе свернет покупки активов на свой баланс.

Следующим подобным формальным поводом может быть итог заседания FOMC ФРС 13 июня. Если риторика FOMC ФРС будет недостаточно жесткой (хотя бы в интерпретациях аналитиков), то это может быть стать еще одним объяснением для роста евро. Если же ФРС даст больше оснований ждать четыре повышения ставки в 2018 году, доллар может сильно вырасти по итогам заседания ФРС.



На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне же рынок заложил повышение ставки на 100%, это будет второе повышение в этом году). Поэтому 13 и 14 июня на паре евро-доллар могут быть большие движения. Но какой бы не была эта динамика, мы полагаем, что пара евро-доллар сумеет вырасти до осени на росте аппетитов к риску. После чего падение доллара может сдерживаться новым осенним циклом агрессивного наращивания долга со стороны Казначейства США. В июне мы ждем касания отметки $1,190 парой евро-доллар.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,85/31,05 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные «привесы» бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение 07 июня по 20 пунктов по спросу и по предложению.



Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,412/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля выросли на 20 пунктов, офера прибавили 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 25,0 коп. спросу и поднявшемуся на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 июня по спросу выросли на 20 пунктов, прибавив 40 пунктов по предложению.



Последняя или предпоследняя гастроль нерезидентов приподняла в четверг средневзвешенный курс безналичного доллара на 0,93 копейки, сопровождаясь заметным отставанием в ликвидности состоявшихся сделок от предыдущей сессии. Не исключено, последнее связано с очередным изъятием с рынка порции гривневой ликвидности, а также «ползучего» подорожания «американца», к которому еще не адаптировались потенциальные его покупатели.



На наличном рынке тем временем прежняя картина: реагируя на «зеленых быков» межбанка, безотносительно очевидной сезонности их тамошнего доминирования, держатели «зеленого» кэша начали его придерживать, что в свою очередь стало главной причиной заметного роста более значимых бидов доллара, вослед за которым вверх полезли о офера.



Не исключено, этот, став более заметным рост, поддерживал «бычьи» настроения на валютном межбанке.



Рискнем предположить сохранение текущего настроения на рынке безналичного доллара на ближайших торгах межбанка, которое наверняка будет поддержано «пятничным синдромом».



Рост цен на наличном рынке, по всей видимости, прекратится из-за спорадически возникавших проблем с ликвидностью. «Первые звоночки» в этой теме прозвучали на рынке Запорожья, а их соседи в Днепре к полудню четверга были вынуждены потихоньку дисконтировать офера наличного «американца».

А общая заморозка цен на уровнях открытия, произошедшая на всех «неформальных» рынках страны, подтвердила вхождение «налички» в полосу стабильности на несколько приподнявшихся отметках.



US Вечерний обзор. Модератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют

