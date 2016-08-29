дядя Caша На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне же рынок заложил повышение ставки на 100%, это будет второе повышение в этом году). Поэтому 13 и 14 июня на паре евро-доллар могут быть большие движения. Но какой бы не была эта динамика, мы полагаем, что пара евро-доллар сумеет вырасти до осени на росте аппетитов к риску. После чего падение доллара может сдерживаться новым осенним циклом агрессивного наращивания долга со стороны Казначейства США. В июне мы ждем касания отметки $1,190 парой евро-доллара.
Страшная вещь ЕВРО даже для ДС... Как по мне - 1.3 до 1.4 на конец года.
МВФ вимагає ще дві умови для траншу:ціни на газ і заходи щодо скорочення дефіциту бюджету. https://news.finance.ua/ru/news/-/42785 ... -k-ukraine П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде. Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре. Сьогодні Гордон знову відповідав на питання - чи вірить він,що в РФ не буде ЧС-18. Він сказав приблизно так:"Давайте вважати ЧС-18 таким що відбувся,якщо там відбудуться всі матчі,від матчу відкриття до фіналу".Ну й додав,що в нього є певна інфо,якою він поділиться потім.
Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.
Я бы основной долг конечно же вернул в украинскую казну. А вот пеню в качестве жеста доброй воли разыгрывал бы среди граждан Украины каждые два дня. Два дня - и новый украинский миллионер! Конкретный человек. На шару. За счёт Газпрома и русской гадины.
дарий недавно это "Димка умный" вещал, что на август точно будут перевыборы в ВР. У него, дескать, свои достоверные источники. Это же вещал и Рабинович. Уже июнь, ВР проголосовала за АКС и спокойно уйдёт на каникулы. Перевыборов в ВР не будет в августе. Да и в сентябре тоже
tea написав:Він сказав приблизно так:"Давайте вважати ЧС-18 таким що відбувся,якщо там відбудуться всі матчі,від матчу відкриття до фіналу".Ну й додав,що в нього є певна інфо,якою він поділиться потім.
дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних).
Где ты видел сейчас ниже НБУ? Только с хорошей наценкой. Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату. На рынке движуха. Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500