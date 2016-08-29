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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5092509350945095>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:15

дядя Caша
На текущий момент, согласно фьючерсам на ставки, вероятность того, что на заседании ФРС в сентябре ставка не будет повышена, составляет 24,3% (в июне же рынок заложил повышение ставки на 100%, это будет второе повышение в этом году). Поэтому 13 и 14 июня на паре евро-доллар могут быть большие движения. Но какой бы не была эта динамика, мы полагаем, что пара евро-доллар сумеет вырасти до осени на росте аппетитов к риску. После чего падение доллара может сдерживаться новым осенним циклом агрессивного наращивания долга со стороны Казначейства США. В июне мы ждем касания отметки $1,190 парой евро-доллара.




Страшная вещь ЕВРО даже для ДС... Как по мне - 1.3 до 1.4 на конец года. :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:17

МВФ вимагає ще дві умови для траншу:ціни на газ і заходи щодо скорочення дефіциту бюджету.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42785 ... -k-ukraine
П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде.
Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.
Сьогодні Гордон знову відповідав на питання - чи вірить він,що в РФ не буде ЧС-18.
Він сказав приблизно так:"Давайте вважати ЧС-18 таким що відбувся,якщо там відбудуться всі матчі,від матчу відкриття до фіналу".Ну й додав,що в нього є певна інфо,якою він поділиться потім.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:26

Re: Валютный рынок в контексте

Димка умный и, как всегда, держит интригу... Иногда уже смешновато...
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:43

Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.


Я бы основной долг конечно же вернул в украинскую казну.
А вот пеню в качестве жеста доброй воли разыгрывал бы среди граждан Украины каждые два дня.
Два дня - и новый украинский миллионер!
Конкретный человек.
На шару.
За счёт Газпрома и русской гадины.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:46

дарий
недавно это "Димка умный" вещал, что на август точно будут перевыборы в ВР. У него, дескать, свои достоверные источники. Это же вещал и Рабинович.
Уже июнь, ВР проголосовала за АКС и спокойно уйдёт на каникулы.
Перевыборов в ВР не будет в августе. Да и в сентябре тоже
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:46

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Він сказав приблизно так:"Давайте вважати ЧС-18 таким що відбувся,якщо там відбудуться всі матчі,від матчу відкриття до фіналу".Ну й додав,що в нього є певна інфо,якою він поділиться потім.

Я кілька днів тому побився об заклад із одним моїм близьким другом на $200. Я впевнений: чемпіонат світу у РФ не відбудеться© http://gordonua.com/ukr/news/politics/- ... 14462.html 200 бакинских он имеет :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:47

Libo
прапор, ты на своём берегу слоновой кости не в курсе текущих реалий: ляшко выигрывал бы каждый день.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:53

  Мизантрóп написав:Я кілька днів тому побився об заклад із одним моїм близьким другом на $200. Я впевнений: чемпіонат світу у РФ не відбудеться

Він ще на ефірах казав,що з кимсь побився об заклад на 500 доларів.
Але ж цікаво - яку інфо він потім оприлюднить.Що він знає вже більше року,але не може сказати,навіть за лічені дні до початку.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:53

Re: Валютный рынок в контексте

Юрик и Либо в одной студии - Бомба! Даже в платной! Пасиба.
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:54

  Libo написав:
  дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних). :oops:


Где ты видел сейчас ниже НБУ?
Только с хорошей наценкой.
Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.
На рынке движуха.
Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
8) 8) 8)

Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500
edvardd
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