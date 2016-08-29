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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 чер, 2018 20:56
Re: Валютный рынок в контексте
Вот и умничка!
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:02
Чтобы судить коррупционеров, надо было завезти в страну американских детективов, прокуроров и судей, как это сделали в Гватемале под эгидой ООН.
Там они пересажали всех, включая президента и вице-президента.
Шоколатье именно этого боялся и парил вам про суверенитет и конституцию.
Когда шли на Майдан скидывать урку, никто про конституцию не вспоминал.
А тут вспомнили. Типа, оказывается, она нам не разрешает бороться с коррупцией, а вот с антикоррупционерами разрешает.
Им всем год остался.
Вот увидите.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11
Ты реально унцевый дешевле 45 тыщ в приличном месте, которому можно доверять, не купишь. Банки жмут плечами - не несут. Последний приносили полгода-год назад, где как. Народ соль, спички, патроны, тушенку уже заготовил, перешел на заготовку золота.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:14
Re: Валютный рынок в контексте
мабуть,що м'ячі у москалів шкіряні та й з мельдонієм.Теж чув про 500.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:29
Libo Либо, Ваш заокеанский подход иногда веет дороговизной и не совсем в курсе местных реалий (как правильно сказал Юрий)... Возвращайтесь - и Вам воздастся!
Хоть и не надолго...
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:52
Tekken Уборка 400 грн после сьезда . Сидит охранник 300 грн сутки .. Размещаю обьяві сам ...
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:54
судя по всему при этих депутатах этот суд не заработает--шибко быстро они пошли на сговорняк
Востаннє редагувалось валерчик в Чет 07 чер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:55
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:57
Libo
Ты конечно в "америках" борщаговских не в курсе, но урка сам убежал. А дальше всё было строго по конституции.
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