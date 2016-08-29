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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 20:56

Re: Валютный рынок в контексте

Вот и умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:02

  Captain Obvious написав:А за что проголосовали?
Будут судить коррупционеров?
Сами себя высекут?


Чтобы судить коррупционеров, надо было завезти в страну американских детективов, прокуроров и судей, как это сделали в Гватемале под эгидой ООН.
Там они пересажали всех, включая президента и вице-президента.
Шоколатье именно этого боялся и парил вам про суверенитет и конституцию.
Когда шли на Майдан скидывать урку, никто про конституцию не вспоминал.
А тут вспомнили. Типа, оказывается, она нам не разрешает бороться с коррупцией, а вот с антикоррупционерами разрешает.
Им всем год остался.
Вот увидите.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11

  edvardd написав:Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500


Ты реально унцевый дешевле 45 тыщ в приличном месте, которому можно доверять, не купишь. Банки жмут плечами - не несут. Последний приносили полгода-год назад, где как. Народ соль, спички, патроны, тушенку уже заготовил, перешел на заготовку золота.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:14

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Але ж цікаво - яку інфо він потім оприлюднить.Що він знає вже більше року,але не може сказати,навіть за лічені дні до початку.
мабуть,що м'ячі у москалів шкіряні та й з мельдонієм.Теж чув про 500.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:29

Libo Либо, Ваш заокеанский подход иногда веет дороговизной и не совсем в курсе местных реалий (как правильно сказал Юрий)... Возвращайтесь - и Вам воздастся! :D
Хоть и не надолго... 8)
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:52

Tekken Уборка 400 грн после сьезда . Сидит охранник 300 грн сутки .. Размещаю обьяві сам ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:54

судя по всему при этих депутатах этот суд не заработает--шибко быстро они пошли на сговорняк
Востаннє редагувалось валерчик в Чет 07 чер, 2018 21:55, всього редагувалось 1 раз.
валерчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:55

  sryvkin написав:
  Den написав:Продажи к прошлому году 50% ++ Цены к прошлому году 20% +++


Рад за вас!
Интересно, что и в каком регионе вы продаете.
Киев .. Все виды рекламы .. ПС по зарплатам вышли на уровень 2008 года более 1000 у.е в месяц среднее по фирме ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:57

Libo
Ты конечно в "америках" борщаговских не в курсе, но урка сам убежал. А дальше всё было строго по конституции.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 21:59

Ура, нам снова дадут в долг.
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