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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:00

  edvardd написав:
  Libo написав:
  дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних). :oops:


Где ты видел сейчас ниже НБУ?
Только с хорошей наценкой.
Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.
На рынке движуха.
Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
8) 8) 8)

Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500

А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.
А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:03

  tea написав:П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде.
Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.


Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает.
Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов.
Но дело в другом.
Чем пригрозила эта русская мартышка?
А она пригрозила нам тем, что лишит нас государственности.
Крупнейшее государство Европы. 21-й век.
И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность!
Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа.
Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать.
Ждем новую волну санкций против пида-рашки.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:11

  hxbbgaf написав:А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.


Могут быть и слитки. Но монеты всегда ликвиднее. Так во всем мире. Со времен золотого шухера в США в 30-е годы. Американцы до сих пор слитки не покупают.
Дороже монету купил - дороже её продашь.
8) 8) 8)
ЗЫ
Только не ваши знаки зодиака. Это сувенирное баловство. Металлолом.
Libo
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