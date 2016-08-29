edvardd написав:Libo написав:
Где ты видел сейчас ниже НБУ?
Только с хорошей наценкой.
Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.
На рынке движуха.
Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500
А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.
А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены.