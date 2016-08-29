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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5093509450955096 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 783 1. Нет сбережений в валюте 11% 83 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 109 5. более 75% 62% 488 Всього голосів : 783 Додано: Чет 07 чер, 2018 22:00 edvardd написав: Libo написав: дарий написав: Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних).

Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних).



Где ты видел сейчас ниже НБУ?

Только с хорошей наценкой.

Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.

На рынке движуха.

Признак того, что у пипла уже потёк жирок.

Где ты видел сейчас ниже НБУ?Только с хорошей наценкой.Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.На рынке движуха.Признак того, что у пипла уже потёк жирок.

Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500 Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500

А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.

А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены. А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены. hxbbgaf Повідомлень: 19807 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1138 раз. Подякували: 1883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 22:03 tea написав: П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде.

Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.

П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде.Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.



Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает.

Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов.

Но дело в другом.

Чем пригрозила эта русская мартышка?

А она пригрозила нам тем, что лишит нас государственности.

Крупнейшее государство Европы. 21-й век.

И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность!

Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа.

Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать.

Ждем новую волну санкций против пида-рашки.

Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает.Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов.Но дело в другом.Чем пригрозила эта русская мартышка?А она пригрозила нам тем, что лишит насКрупнейшее государство Европы. 21-й век.И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность!Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа.Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать.Ждем новую волну санкций против пида-рашки. Libo 2

Повідомлень: 6385 З нами з: 14.11.11 Подякував: 275 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 22:11 hxbbgaf написав: А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.

А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.



Могут быть и слитки. Но монеты всегда ликвиднее. Так во всем мире. Со времен золотого шухера в США в 30-е годы. Американцы до сих пор слитки не покупают.

Дороже монету купил - дороже её продашь.



ЗЫ

Только не ваши знаки зодиака. Это сувенирное баловство. Металлолом. Могут быть и слитки. Но монеты всегда ликвиднее. Так во всем мире. Со времен золотого шухера в США в 30-е годы. Американцы до сих пор слитки не покупают.Дороже монету купил - дороже её продашь.ЗЫТолько не ваши знаки зодиака. Это сувенирное баловство. Металлолом. Libo 2

Повідомлень: 6385 З нами з: 14.11.11 Подякував: 275 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 чер, 2018 23:06 Libo написав: Львівський БатяР написав: Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати

І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...



П,С

Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с) А не тут зробили бо ви їздили...І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...П,СТому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с)



Инвестиции и деньги идут в те места, в которые уже идет туристический поток. Так что сначала нужно создать этот туристический поток.

Чайхана строится не просто посреди пустыни, а там, где уже идут и останавливаются караваны.

Если следовать вашим принципам "не ездить на украинские курорты", никто деньги в развитие туристических центров вкладывать не будет, никто хилтоны посреди нашей пустыни не построит.

Надо ездить.

Надо ездить еще и для того, чтобы отдохнуть (1) и познать новое (2), а отдельные путешественники, чтоб еще побухать и позажигать (3).



Инвестиции и деньги идут в те места, в которые уже идет туристический поток. Так что сначала нужно создать этот туристический поток.Чайхана строится не просто посреди пустыни, а там, где уже идут и останавливаются караваны.Если следовать вашим принципам "не ездить на украинские курорты", никто деньги в развитие туристических центров вкладывать не будет, никто хилтоны посреди нашей пустыни не построит.Надо ездить.Надо ездить еще и для того, чтобы отдохнуть (1) и познать новое (2), а отдельные путешественники, чтоб еще побухать и позажигать (3).



Інвестиції йдуть в першу чергу туди де є можливості ! Туристи їдуть туди де можна гарно провести час.

Спочатку потрібно зробити умови, а потім запрошувати туристів. Ви ж перше робите в квартирі ремонт, а потім святкуєте в ній новосілля ?

Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав ! Інвестиції йдуть в першу чергу туди де є можливості ! Туристи їдуть туди де можна гарно провести час.Спочатку потрібно зробити умови, а потім запрошувати туристів. Ви ж перше робите в квартирі ремонт, а потім святкуєте в ній новосілля ?Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав ! Львівський БатяР Повідомлень: 127 З нами з: 25.12.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:47 Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав ! Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !



Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть.

Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках.

Как я для себя определил отдых?

Докладываю.

Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.

Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п.

В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ...

Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный.

Разновидностей отдыха море.

Есть место и классному отдыху в Украине.

Но вы же любите понты.

Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.



Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть.Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках.Как я для себя определил отдых?Докладываю.Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п.В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ...Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный.Разновидностей отдыха море.Есть место и классному отдыху в Украине.Но вы же любите понты.Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек. Libo 2

Повідомлень: 6385 З нами з: 14.11.11 Подякував: 275 раз. Подякували: 3097 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5093509450955096 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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