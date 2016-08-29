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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5093509450955096

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 783
1. Нет сбережений в валюте
11%
83
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
109
5. более 75%
62%
488
Всього голосів : 783
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:00

  edvardd написав:
  Libo написав:
  дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних). :oops:


Где ты видел сейчас ниже НБУ?
Только с хорошей наценкой.
Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату.
На рынке движуха.
Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
8) 8) 8)

Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500

А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.
А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:03

  tea написав:П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде.
Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.


Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает.
Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов.
Но дело в другом.
Чем пригрозила эта русская мартышка?
А она пригрозила нам тем, что лишит нас государственности.
Крупнейшее государство Европы. 21-й век.
И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность!
Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа.
Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать.
Ждем новую волну санкций против пида-рашки.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 22:11

  hxbbgaf написав:А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем.


Могут быть и слитки. Но монеты всегда ликвиднее. Так во всем мире. Со времен золотого шухера в США в 30-е годы. Американцы до сих пор слитки не покупают.
Дороже монету купил - дороже её продашь.
8) 8) 8)
ЗЫ
Только не ваши знаки зодиака. Это сувенирное баловство. Металлолом.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 23:06

  Libo написав:
  Львівський БатяР написав: Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати :wink: А не тут зробили бо ви їздили...
І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...

П,С
Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с) :D


Инвестиции и деньги идут в те места, в которые уже идет туристический поток. Так что сначала нужно создать этот туристический поток.
Чайхана строится не просто посреди пустыни, а там, где уже идут и останавливаются караваны.
Если следовать вашим принципам "не ездить на украинские курорты", никто деньги в развитие туристических центров вкладывать не будет, никто хилтоны посреди нашей пустыни не построит. :idea:
Надо ездить. :!:
Надо ездить еще и для того, чтобы отдохнуть (1) и познать новое (2), а отдельные путешественники, чтоб еще побухать и позажигать (3). :!:



Інвестиції йдуть в першу чергу туди де є можливості ! Туристи їдуть туди де можна гарно провести час.
Спочатку потрібно зробити умови, а потім запрошувати туристів. Ви ж перше робите в квартирі ремонт, а потім святкуєте в ній новосілля ?
Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:47

  Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !


Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть.
Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках.
Как я для себя определил отдых?
Докладываю.
Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.
Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п.
В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ...
Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный.
Разновидностей отдыха море.
Есть место и классному отдыху в Украине.
Но вы же любите понты.
Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Libo написав:Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.

Так держать, всё по делу)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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