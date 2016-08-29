дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних).
Где ты видел сейчас ниже НБУ? Только с хорошей наценкой. Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату. На рынке движуха. Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500
А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем. А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены.
tea написав:П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде. Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.
Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает. Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов. Но дело в другом. Чем пригрозила эта русская мартышка? А она пригрозила нам тем, что лишит нас государственности. Крупнейшее государство Европы. 21-й век. И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность! Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа. Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать. Ждем новую волну санкций против пида-рашки.
Львівський БатяР написав: Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати А не тут зробили бо ви їздили... І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...
П,С Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с)
Инвестиции и деньги идут в те места, в которые уже идет туристический поток. Так что сначала нужно создать этот туристический поток. Чайхана строится не просто посреди пустыни, а там, где уже идут и останавливаются караваны. Если следовать вашим принципам "не ездить на украинские курорты", никто деньги в развитие туристических центров вкладывать не будет, никто хилтоны посреди нашей пустыни не построит. Надо ездить. Надо ездить еще и для того, чтобы отдохнуть (1) и познать новое (2), а отдельные путешественники, чтоб еще побухать и позажигать (3).
Інвестиції йдуть в першу чергу туди де є можливості ! Туристи їдуть туди де можна гарно провести час. Спочатку потрібно зробити умови, а потім запрошувати туристів. Ви ж перше робите в квартирі ремонт, а потім святкуєте в ній новосілля ? Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть. Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках. Как я для себя определил отдых? Докладываю. Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц. Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п. В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ... Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный. Разновидностей отдыха море. Есть место и классному отдыху в Украине. Но вы же любите понты. Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.
Libo написав:Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.
Так держать, всё по делу)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."