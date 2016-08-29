Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:47

Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав ! Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !

Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть.Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках.Как я для себя определил отдых?Докладываю.Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п.В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ...Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный.Разновидностей отдыха море.Есть место и классному отдыху в Украине.Но вы же любите понты.Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.