дарий написав:Реальный рынок серебряных щас ниже НБУ (понятно не самых последних).
Где ты видел сейчас ниже НБУ? Только с хорошей наценкой. Зарегистрировался в НБУ покупать с колес их новые монеты, не предложили ни одной - "Монет нет". А вот серебрянные Архистратиги в магазинах по 600 грн. Унцевый золотой - 45 тыщ. Полунцевый золотой - 25 тыщ. Для своих по блату. На рынке движуха. Признак того, что у пипла уже потёк жирок.
Унцевый золотой - на момент 36598.00, а картошку я маме подарил, очень обрадовалась, кстати у рыбки тираж всего 2500
А чего за 34800 с чем-то не купить слиток от известной афинажной компании? Зачем переплачивать за эти мутные монеты, тем более что доверия к НБУ нет совсем. А ниже НБУ - да, это фантазии тролля. Такого нет и вряд ли когда-то было, разве что несколько лет назад, когда НБУ скупал металлы по цене вчерашнего дня, если на следующий день было падение цены.
tea написав:П.С.Сьогодні ВВХ проводив прес-конференцію.Йому задали питання з Лугандонії:"Є інфо,що українська сторона готується до провокацій під час наступу".ВВХ висловив сподівання,що провокацій не буде. Доречі,зараз активно готується до наступу не тільки українська сторона,а й азербайджанська,яка готова далі звільняти Нагірний Карабах.А якби ще долучились Молдова і Грузія,то було б у всіх все добре.
Чай, у меня такое впечатление, что Кремль тебя внимательно читает. Если ты смотрел и слушал Путина, то заметил, что выглядел он просто обосравшимся от твоих дерзких планов. Но дело в другом. Чем пригрозила эта русская мартышка? А она пригрозила нам тем, что лишит нас государственности. Крупнейшее государство Европы. 21-й век. И это метр в шляпе у нас заберет нашу государственность! Я жду даже не реакции госдепа, а реакции самого Трампа. Какое-то русский недомерок вызвался быть арбитром государственности других стран мира. Давать и лишать. Ждем новую волну санкций против пида-рашки.
Львівський БатяР написав: Тому на мою думку - це тут зробили все щоб ви хотіли приїхати/ приїжджати А не тут зробили бо ви їздили... І на хвостика питання - як часто ви були в Буковелі в 90-99рр. ? Коли там курорту ще не було...
П,С Тому, що не кажіть, а коло дупи ноги грубші (с)
Инвестиции и деньги идут в те места, в которые уже идет туристический поток. Так что сначала нужно создать этот туристический поток. Чайхана строится не просто посреди пустыни, а там, где уже идут и останавливаются караваны. Если следовать вашим принципам "не ездить на украинские курорты", никто деньги в развитие туристических центров вкладывать не будет, никто хилтоны посреди нашей пустыни не построит. Надо ездить. Надо ездить еще и для того, чтобы отдохнуть (1) и познать новое (2), а отдельные путешественники, чтоб еще побухать и позажигать (3).
Інвестиції йдуть в першу чергу туди де є можливості ! Туристи їдуть туди де можна гарно провести час. Спочатку потрібно зробити умови, а потім запрошувати туристів. Ви ж перше робите в квартирі ремонт, а потім святкуєте в ній новосілля ? Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть. Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках. Как я для себя определил отдых? Докладываю. Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц. Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п. В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ... Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный. Разновидностей отдыха море. Есть место и классному отдыху в Украине. Но вы же любите понты. Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.
Libo написав:Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.
Так держать, всё по делу)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Libo написав: Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц.
Тут не згоден. При зміні клімату адаптація наступає на третій тиждень. Тому путівки до санаторію завжди були мінімум 21 день. Отже, якісний оздоровчий відпочинок - це довге та дороге задоволення. А поїхати до моря на тиждень - це просто змінити картинку перед очима. Краще вже до сусіднього ставку з русалками
Львівський БатяР написав: Після першої відпустки в Європу, я наші "курорти" вже 10років оминаю стороною. Бо Я там, як виявилось не відпочивав !
Да не п., пожалуйста, в Украине можно шикарно отдохнуть. Ты просто дилетант в этом деле и мы говорим с тобой на разных языках. Как я для себя определил отдых? Докладываю. Во-первых, отдыхать надо не раз, а два, три в году и больше, сколько получится. Лучше три раза по десять дней, чем раз сходить на месяц. Во-вторых, отдых должен быть разноплановым. Летом обязательно море, зимой можно в горах на лыжах или на теплых морях, еще может быть познавательная или лечебно-оздоровительная неделя, сплавать в круиз и т.п. В-третьих, отдых это не только отпуск, но и возможность вырваться на несколько выходных плюс пару отгулов. Например, съездить к вам во Львов, погулять по кабакам, позависать ночью у Малевича, побухать, пошпилиться и поездить по экскурсиям ... Сел на машину и чкурнул на выходные в Одессу покупаться и позажигать. А на рыбалку в какое-нибудь рыбное хозяйство с пятизвездочным отелем и русалками? А на конно-спортивную базу с симпатичными наездницами сверху? Чем тебе не отдых в Украине? У вас такой отдых можно устроить себе шикарно. И пока еще он доступен ... Ты ездишь в Европу на курорты на весь свой отпуск ставить клизьмы, поправлять свои полшестого и ходить со своей вешалкой в шляпе по соседней деревне с фотоаппаратом? Да, такой отдых в Европе имеет право быть, оздоровление эффективное, но он дорогой и не очень интересный. Разновидностей отдыха море. Есть место и классному отдыху в Украине. Но вы же любите понты. Я вчера еще за клуню срать ходил, а сегодня я уже на отдых исключительно в Европу и исключительно в пять звездочек.
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,145/26,165 UAH/USD виртуально, без сделок.
Меж тем, довольно рано, в 10.06 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, продемонстрировали динамичное снижение: 26,12/26,13 UAH/USD. «Утро началось падением, нерезиденты затаились или вовсе ушли», - заметил наш консультант.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 июня с уровней: доллар – 25,95/26,25 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с открытием 07 июня по обеим позициям не изменился.
Наличный рубль в пятницы по сравнению с дебютом 07 июня по спросу просел на 30 пунктов, по оферам не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1795, понизившись до $1,1780 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до $1,1776 на открытии торгов в Европе.