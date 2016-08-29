Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:45

Привет из Днепра-2



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как снова появились признаки сжатия гривневой ликвидности.



Гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру пятницы стал «легче», понизившись с уровня 40 335,6 млн. грн. к отметке 39 039,1 млн. грн., повышая

вероятность «заморозки» стартовавшего в понедельник на межбанке вялотекущего «зеленого ралли» и остановки роста курса доллара.



Около 10.41 Киева котировки безналичного доллара не покинули отметку 26,12/26,13 UAH/USD, удерживаясь на месте низколиквидным балансом спроса и предложения.





Дата: 08 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.28



Мелкий опт «неформал»



$ 26,05/26,09 UAH/USD

EUR 30,80/30,95 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



Дата: 08 июня 2018 г. на 10.34

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,05/26,10 UAH/USD

€ 30,75/30,95 UAH/EUR

RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях оптового клиентского «приноса».



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).



На открытии торгов 08 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,07/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение потеряло 2,0 коп.); евро – 30,70/31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 июня спрос упал на 10,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера прибавили по 20 пунктов).



На старте торгов 08 июня в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



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